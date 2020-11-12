美國2020總統選舉 拜登的白宮幕僚長

在爭取連任的特朗普繼續對美國2020總統選舉投票結果提出異議之際，拜登開始部署其新政府領導班子，宣布任命他在民主黨內長期的摯友克萊恩出任白宮辦公廳主任（幕僚長）。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI記者Éric de Salve周四（2020年11月12日）發自舊金山報道，現年59歲的Ron Klain（譯克萊恩）與Joe Biden（譯拜登）已共事長達30多年之久。克萊恩在拜登為奧巴馬總統（Barack Obama）副手的年代，就已擔任過美國副總統辦公廳主任的職務。他在上一世紀九十年代美國民主黨籍克林頓總統時期，也曾擔任過副總統戈爾（Al Gore）的辦公廳主任一職。

克萊恩畢業於美國哈佛大學法律專業。他是美國中西部人。在從政前，曾是一名律師。先後擔任過民主黨籍美國總統候選人Al Gore（譯戈爾）ˎJohn Kerry（譯凱瑞）ˎ Mme Hilary Clinton（譯克林頓夫人）和拜登的競選顧問。最近幾個月，他是負責協助拜登練習電視辯論小組的成員。他還默記着華盛頓美國國會的一些隱秘。在上一世紀80年代，他還曾是美國參議院負責對最高法院法官提名人進行聽證的司法委員會的顧問。

經驗豐富的克萊恩具有凝聚力

克萊恩似乎還同時具有中間派和自由民主派的優點。對此，同為法律人出身的美國資深女參議員華倫夫人(Mme Elisabeth Warren)稱讚克萊恩是一名最佳人選，贏得了美國民主黨的普遍信任。拜登則在其聲明中指出，克萊恩經驗豐富ˎ 學識淵博，對政治的各方面都具有工作能力，這正是其所需的白宮辦公廳負責人人選。

這一任命也是拜登在宣布勝選後的首項決定，與其所承諾的總統任期初期的兩大首要工作重心相符：對抗Covid-19疫情與重振經濟。因為，克萊恩同時具有這兩方面的工作經驗。在奧巴馬總統年代，他曾是美國應對埃博拉疫情的協調員，在2008年金融危機後，克萊恩積極參與了當時的經濟重振方案。但他現在的首要任務是協助拜登組建總統的工作團隊。