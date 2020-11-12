拉布：北京再度違反《中英聯合聲明》英政府考慮制裁反制

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）11月12日針對香港立法會4名民主派議員被中國全國人大常委會取消資格後，引發的民主派議員總辭事件發表聲明。拉布指，北京實施新規則取消民選議員的資格，明確違反了具有法律約束力的《中英聯合聲明》。英國外交部已召見了中國駐英大使劉曉明，並表示關切。

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拉布在英國外交部當天發表的聲明中寫道，“北京實行新規例取消民選議員資格，明確違反了具有法律約束力的《中英聯合聲明》，中國再一次違背其承諾及破壞香港高度自治。”他表示，“英國將支持香港人，高聲指出侵犯他們權利和自由的行為。我們將與我們的國際夥伴一起，要求中國履行其根據國際法自由承擔的義務。”

英國外交國務大臣亞當斯（Nigel Adams）當天在接受英國議會下議院舉行的緊急質詢會時介紹稱，英國外交部向中國駐英大使發出照會，表達了英方的“深切關注”。亞當斯說，“這對香港人民來說又是一個令人悲哀的一天”。英國政府指出，這是北京第三次違反《中英聯合聲明》，也是在最近六個月中第二次違反中方自己作出的承諾。

亞當斯說，中國這一行動“目的是騷擾和封殺所有批評中國政策的聲音”。針對與會議員提出英政府是否將對香港特首林鄭月娥進行《全球馬格尼茨基人權問責法》式制裁，他回答指，英國將認真考慮對中港官員實施制裁。亞當斯說，“我們將繼續按照馬格尼茨基人權法案”對相關官員實施制裁。

亞當斯續稱，現在猜測什麼人會受到制裁是“完全不合適的”，因為這會減弱制裁的影響。但他表示，英國將對制裁對象進行“進一步的研究”。現在香港人民剩下的就是一個“被閹割了立法機關”，亞當斯補充道。據英國《衛報》報導，英國外交部目前在各黨派政客的壓力下，預計短期內將着手制裁至少4名香港官員。