特朗普要2024年回鍋參選總統？

美國總統特朗普周三支持共和黨全國委員會主席Ronna McDaniel留任，一位消息人士稱，這或許是特朗普宣布計畫參加2024年總統競選的前奏。通常情況下，連任失敗的總統不影響共和黨全國委員會挑選其下一任領導人。拜登在11月3日的大選中獲勝，但特朗普不承認這一選舉結果。稍早，美國網絡媒體Axios報道稱，美國總統特朗普正在考慮2024年再次參加總統選舉。

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據路透社報道，特朗普支持共和黨全國委員會主席留任，據特朗普在推特上說，“我很高興地宣布，我全力支持Ronna McDaniel繼續擔任共和黨全國委員會主席。我們獲得了7,200萬張選票，比美國歷史上任何一位在任總統都多。”特朗普在推特上說，“我們會贏！”

特朗普在2017年支持McDaniel擔任共和黨全國委員會主席，McDaniel在2016年的大選中幫助特朗普拿下她的家鄉密西根州。特朗普在當年的大選中打敗希拉里克林頓，當選為總統。一位了解內部討論的消息人士表示，特朗普對其盟友表示，他計畫2024年競選總統，可能在年底前宣布。

美國憲法允許總統擔任兩屆四年任期，無需連任。據稱有許多位共和黨人考慮參加2024年總統競選，包括現任副總統彭斯。

美國新聞媒體已宣告拜登在2020年大選中勝出，但特朗普對結果提出異議，並在幾個戰場州提起一系列法律挑戰，試圖扭轉其在大選中的敗局。

共和黨全國委員會委員們將在1月末開會投票是否讓McDaniel繼續擔任該委員會主席。如果法律挑戰失敗，這場投票將檢驗特朗普在1月離任後其在共和黨內還有多大的影響力。

另據朝鮮日報報道，特朗普向參謀表示正考慮2024年再次參選。據當地時間9日美國網絡媒體Axios報道稱，美國總統特朗普正在考慮2024年再次參加總統選舉。Axios當天援引兩位消息人士的言論報道稱，特朗普向參謀們表示，正在考慮參加下屆總統選舉。據Axios解釋稱，這證明了儘管特朗普一直主張自己是真正的勝者，並堅持將在法庭上鬥爭到底的立場，但實際上他知道自己在本屆選舉中輸給了拜登。

美國憲法只規定了一人連任總統不能超過兩屆。因此，如果連任失敗，“隔屆當選”也是可能的，但這種情況十分罕見。但Axios預測，特朗普對數百萬共和黨選民具有巨大的影響力，卸任四年後仍有可能成為不容小覷的候選人。特朗普儘管在本屆選舉中失利，但獲得了7140多萬張選票，是歷屆落選者中得票率最高的。

據該報道，當天，具有親特朗普傾向的共和黨核心人物、參議員林賽·格雷厄姆在接受福克斯電台採訪時表示：“（特朗普總統）如果打不贏官司，建議他2024年再次競選總統。”AP近日報道稱，特朗普親信建議他成立協助他再次參選的媒體。