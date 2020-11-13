彭定康：“愛國即是愛黨”有如神學同質說 大量港人難以接受

英國末代港督彭定康（Chris Patten）11月13日與香港壹傳媒創辦人黎智英通過推特就香港局勢舉行了對話活動。彭定康表示，有關香港立法會發生的最新進展證明了世界不能再信任中共。他認為，一直存在於香港的自由民主等價值觀，被視為對中共掌權的真正威脅，而中共也威脅到民主和開放社會的國際秩序，“因此各國必須提出反對，並維護我們的價值觀不受中國改變。”

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據《蘋果日報報》報導，此次論壇由《南華早報》前總編克里佛德（Mark Clifford）擔任嘉賓主持。他們對日前，中國人大常委會通過的有關香港立法會議員的決定，以及4名民主派立法會議員遭取消資格引發的民主派議員總辭的事件作出了回應。彭定康稱，此次當局以4名議員“不愛國”為由將他們逐出立法會的決定，延伸出多項世界各方越來越注意到的問題。彭定康稱，就香港問題得出的經驗是，首先是不能信任中共，“從他們隱瞞暴發新冠肺炎疫情開始，已反映其違反國際規則，而很有趣的是中國對澳洲人許下各種承諾，但當澳洲人提出要全面調查所發生的事，便立即遭受中港施加強制外交措施，並威脅澳洲出口商品”。

彭定康指，其次是要將中國跟中國共產黨分辨開來，中共要求愛國必須愛黨，香港多數人因為身為華裔而自動忍受了這一點，但港人和台灣人都是有公民權、正派的華裔。他稱，中共官員常說“‘愛國，就必要愛黨’，在神學中我們在過去稱這為‘同質說’。即兩者同為一體，你必須要達到兼愛。”他續稱，“我認為大多數港人都難以接受這種思想，的確大部分是因為他們是華人，但他們是有公民意識和正派的華裔，正如台灣人一樣。”

彭定康談到，“香港擁有的價值觀代表了中共極其懼怕的開放社會所有方面，是其生存威脅。他認為1997年後十年還沒那麼差，但習近平改變了一切，城市化、全球化加上互聯網改變，令中國領導人對掌控所有地方感緊張”。他說，從憲制發展、公民社會、法治、記載歷史的方式、言論自由、新聞自由，所有在香港原有的東西，都被視為對他們掌權的真正威脅，這解釋了為何這威脅了人們及香港的生活方式，因此德國、澳洲、美國、英國等地的人都挺身提出反對。

彭定康認為在香港現在正在發生的事情只是中國威脅的冰山一角，中國對以民主和開放社會為基石的國際社會構成一大威脅。他說，“雖然我從未想過會在片刻間改變當下的中國，但我認為改變會在未來出現。不過，我們現應制止中共影響我們的價值觀，無論是在美國、加拿大、澳大利亞、歐洲、英國，而我認為其中一種最好的做法是繼續支持在香港表現得那麼勇敢的人”。