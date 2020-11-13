特朗普：時間將證明哪個政府執政 最早明年4月向全美髮放疫苗

美國總統特朗普11月13日就新冠肺炎疫情在白宮召開記者會表示，紐約州除外，全美最早將在明年4月獲得新冠病毒疫苗。

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特朗普在會上談到“無論未來發生什麼，誰也不知道會是哪一屆政府--我想時間會證明一切，但我可以告訴你，這屆政府不會去封城。”他沒有回應記者喊出的關於大選的問題。他指出，“最快4月份，疫苗就會向全體民眾提供，但紐約州等地除外，出於政治原因，州長決定說，從政治角度來看，我不認為這是好事，但他想慢慢來打疫苗。”特朗普說。“在我們獲得授權之前，我們不會把它送到紐約，這讓我很痛苦。這是一個非常成功的，很棒的疫苗，而且有效率達90%以上。但是，科莫（Andrew Cuomo）州長將不得不讓我們知道當他準備好時。”

在新冠疫苗研發成功的消息被報道後，科莫近日在一次採訪中當被問道是否認為這是好事時，給予了否定的答覆。身為民主黨人，他的這一發言被指強調黨爭高於民眾的健康安全。此外，星期五稍早時，多家美國媒體預計，民主黨人拜登已贏得306張選舉人票，特朗普則獲得232張。美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）和其他新聞網報導，拜登在傳統支持共和黨的佐治亞州獲勝，更加鞏固他在總統大選勝利的基礎。拜登7日贏得賓夕法尼亞州並跨越270張選舉人票的門檻後，已宣布成為總統當選人。