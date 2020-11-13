美國務院高官呼籲日韓兩國多就新疆和港、台問題發聲

美國國務院負責東亞太事務的副助理國務卿馬克·克納珀(Marc Knapper)11月13日在出席活動時發言呼籲，日本和韓國應公開反對中國在新疆對待穆斯林少數民族的作為，以及對香港和台灣的行動。

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克納珀當天在首爾參加美智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）舉辦的在線活動時說，美國理解日本和韓國與中國有着“非常複雜和微妙的關係”。他說，“不管有非常重要的貿易關係或其他......當我們看到中國的不良行為時，我們都應該能夠站出來說話。”克納珀說，美方並沒有要求日本和韓國 “切斷或遏制”中國，但他補充說，“我們希望並期待韓國和日本以及其他國家能夠站出來為這些事情說話。”

克納珀說，“像美國這樣的國家，像韓國這樣的國家，像日本這樣的國家，有責任接受代表民主、代表自由發聲的責任，因為如果我們不發聲，誰會發聲？”路透社報道指，克納珀的這一發言也與日韓本周末將與其他13個亞太經濟體一起簽署，由中國支持的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）有關。該協定可能成為世界上最大的自由貿易協定。發言中，克納普還提出，韓國、日本、台灣和東南亞國家必須與美國及相互合作，以確保其公民的數據不受中國的影響。