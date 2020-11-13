美國大選爭議新況：共和黨仍支持法律挑戰 拜登聽取情報簡報也分歧

美國屆滿總統特朗普在沒有證據的情況下聲稱存在廣泛的投票舞弊，大多數共和黨官員和議員在公開場合仍支持特朗普競選團隊通過訴訟挑戰個別州的計票來對大選結果提出質疑。更多共和黨人周四反對美國總統特朗普拒絕與拜登配合的做法，稱即使他們還沒有準備好承認拜登是11月3日大選的贏家，但拜登有權聽取情報簡報。

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據路透社報道，共和黨仍支持挑戰大選結果，但敦促特朗普讓拜登聽取情報簡報。包括科爾寧(John Cornyn)、Ron Johnson、James Lankford、格拉斯利(Chuck Grassley)和葛蘭姆(Lindsey Graham)等越來越多共和黨參議員呼籲特朗普政府，讓拜登參加總統日常情報簡報會。傳統上總統當選人都會從情報體系收到這類簡報，在上任前了解美國面臨的威脅。

據科爾寧說，“我不認為這是個高風險的建議。我只是認為這是過渡的一部分。而且，呃，如果最後他真的贏了，我想他們需要能夠立即開始運作。”科爾寧對記者表示。不過他不願承認拜登已經贏得選舉。當記者詢問葛蘭姆，是否應進行這樣的簡報時，他答道“我這麼認為，是的。”

眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則持反對意見。“麥卡錫說，他現在不是總統。我不知道他是否會在1月20日擔任總統，”麥卡錫稱，並拒絕承認拜登勝選。

路透社說，特朗普在沒有證據的情況下聲稱存在廣泛的投票舞弊，但州選舉官員表示，沒有發生廣泛的舞弊行為。

與此同時，拜登繼續為執政做準備，與教宗方濟各通了話。與此同時，他在國會的民主黨同僚抨擊共和黨的“選舉把戲”，並敦促對新冠疫情採取行動。國會中的兩名最高民主黨人，眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)和參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)，周四敦促共和黨人加入他們，以通過應對新冠大流行並支持受創經濟的立法。

“共和黨人應該停止大選鬧劇，總統特朗普已經輸了，要把注意力集中在眼前的問題上，也就是為處於新冠衛生及經濟危機中的國家提供救助，”舒默表示。而佩洛希稱，拜登已在政界摸爬滾打五十年，當過參議員和副總統，他“知道分寸”，而且也會過渡得“很好”。但她補充稱，“非常不幸的是，共和黨人決定不要尊重人民的意志。”