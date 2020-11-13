美國選舉事務官員說話了：沒有舞弊證據

針對選舉是否舞弊指控與爭議，美國聯邦與各州高階選務官員說，沒有證據顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。選舉事務官員肯定，「11月3日大選是美國史上最安全的選舉。沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，以及任何舞弊的情況。」

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美國現任總統特朗普與共和黨人聲稱出現選舉舞弊與得票減少，導致他在上周大選敗給民主黨候選人拜登。據法新社報道稱，對此，負責全美選舉安全事務的官員加以駁斥。據美國選務官員指，沒有證據顯示得票減少或舞弊。美國聯邦與各州高階選務官員星期四稍晚發布聲明說，「11月3日大選是美國史上最安全的選舉。沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，以及任何舞弊的情況。」

據法新社報道，這份聲明是由「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，這個委員會是由公家單位與民間機構組成的大型組織，隸屬於首要的聯邦選舉安全機構「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）。這份聲明的簽署者有全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors ）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）。

法新社說，數小時前，特朗普在推特轉推一個毫無根據的說法，聲稱投票設備製造商「刪除」他在全美獲得的270萬張票，並在賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。Dominion投票系統公司與賓州州務院都斷然否認特朗普的指控。

據「選舉基礎設施政府協調委員會」官員聲明說：「我們知道現在有很多毫無根據的說法，外界也趁機對選舉程序散布不實訊息，但我們可以向你們保證，我們對我們選舉的安全與公正性有十足信心，你們也應該這麼認為。」