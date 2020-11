美國選舉事務官員說話了：沒有舞弊證據

針對選舉是否舞弊指控與爭議,美國聯邦與各州高階選務官員說,沒有證據顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。選舉事務官員肯定,「11月3日大選是美國史上最安全的選舉。沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票,以及任何舞弊的情況。」

廣告 繼續瀏覽後續

美國現任總統特朗普與共和黨人聲稱出現選舉舞弊與得票減少,導致他在上周大選敗給民主黨候選人拜登。據法新社報道稱,對此,負責全美選舉安全事務的官員加以駁斥。據美國選務官員指,沒有證據顯示得票減少或舞弊。美國聯邦與各州高階選務官員星期四稍晚發布聲明說,「11月3日大選是美國史上最安全的選舉。沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票,以及任何舞弊的情況。」

據法新社報道,這份聲明是由「選舉基礎設施政府協調委員會」(Election Infrastructure Government Coordinating Council)發出,這個委員會是由公家單位與民間機構組成的大型組織,隸屬於首要的聯邦選舉安全機構「網路安全和基礎設施安全局」(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)。這份聲明的簽署者有全國州選舉主管協會(National Association of State Election Directors )、全國州務卿協會(National Association of Secretaries of State)與美國選舉協助委員會(US Election Assistance Commission)。

法新社說,數小時前,特朗普在推特轉推一個毫無根據的說法,聲稱投票設備製造商「刪除」他在全美獲得的270萬張票,並在賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。Dominion投票系統公司與賓州州務院都斷然否認特朗普的指控。

據「選舉基礎設施政府協調委員會」官員聲明說:「我們知道現在有很多毫無根據的說法,外界也趁機對選舉程序散布不實訊息,但我們可以向你們保證,我們對我們選舉的安全與公正性有十足信心,你們也應該這麼認為。」