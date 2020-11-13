美國2020年大選 民主黨待特朗普認敗

拜登宣布贏得美國2020年總統選舉的勝利已近一個星期，尋求連任的特朗普堅持拒絕承認敗選。不過，他自上周六以來，只在公眾前露了一次臉，那是11月11日紀念日當天。而且，還一反常態，遠離媒體。但他通過推特抱怨選舉舞弊。

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據本台RFI記者Anne.C周五（2020年11月13日）發自華盛頓報道，特朗普在國會得到部分共和黨陣營民選代表的支持，儘管大部分人保持慎言。而共和黨籍俄亥俄州州長認為，應該承認前副總統是新當選總統。但總統陣營里的成員敢於斷言特朗普敗選的極其罕見。共和黨民選代表繼續一同支持特朗普，但缺乏證據。參議院多數黨領袖認同就選舉爭議尋求司法解決的權利，儘管，特朗普的律師無法向法庭提供證據。

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）被當前的困局激怒。他呼籲共和黨籍的參議員們不要繼續否認現實。這妨礙了就Coronavirus疫情提供援助方案的通過。對此，舒默惱火地說，選舉引起分歧和艱難鬥爭，但共和黨方面沒有致力於團結全民與Covid-19這一共同敵人做鬥爭，而是擴散陰謀論，否認現實。舒默認為，當務之急是為因Covid而出於衛生與經濟危機中的美國提供幫助。

不過，美國捍衛特朗普的共和黨陣營現已出現了裂痕。有五名共和黨籍參議員認為，依照慣例，拜登應該享有新當選總統接觸每日簡報的待遇。他們中包括提到選舉舞弊的南卡羅來納州聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）。