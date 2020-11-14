德國新冠病毒感染繼續嚴重。默克爾總理警告人們，冬季可能必須繼續接受嚴格的防疫管控措施。

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據德國廣播電台報道，德國新冠感染繼續嚴重。單日確診新感染常常超出2萬人。默克爾總理在其每周視頻中表示，即將到來的冬天將要求人們付出更多。人們必須準備好在隨後數月里繼續接受管控限制。

下周一，默克爾總理將和各州州長對正在實行的防疫管控措施進行評估和調整。默克爾認為，目前沒有放寬管控措施的餘地。多位聯盟黨政治家也發出了類似的聲音。

德國目前的管控措施相當於部分封城。雖然學校和幼兒園繼續開放，超市也正常營業，但文體活動全面受到禁止，咖啡館、餐館只允許外賣。大街上到處冷冷清清。

但反對管控措施的遊行周末在柏林、杜塞爾多夫等多個城市舉行。周六，警方解散了“橫向思考”在法蘭克福舉行的反對防疫管控的遊行，同時也解散了反對橫向思考遊行的反遊行，因為示威遊行者沒有遵守戴口罩和保持距離的規定。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的信息，德國一天內確診的新感染達22461人。新冠感染人數總計達773556人，單日病亡人數為178人，總計病亡人數達12378人。周五單日確診新感染達23542例，創歷史新高。