美曝基地恐怖組織二號頭目疑遭以色列特工德黑蘭擊斃

恐怖組織蓋達二把手在伊朗被以色列特工秘密擊殺。此事發生在8月7日，美國、伊朗、以色列或蓋達組織均未公開承認。據紐約時報透露，基地組織二把手阿布杜拉是在伊朗首都德黑蘭遭兩名以色列特工街頭騎摩托車追殺擊斃。阿布杜拉涉及1998年美國在非洲坦尚尼亞及肯亞大使館的炸彈攻擊案而在美國被認定有罪，並被通緝，在這兩處美國大使館發生的爆炸案造成224人死亡、逾5000人受傷。

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蓋達二把手在伊朗被秘密擊殺。法新社引據紐約時報報道說，極端組織蓋達的二把手今年8月在伊朗被暗中擊殺，他因涉及1998年美國在非洲坦尚尼亞及肯亞大使館的炸彈攻擊案而在美國被認定有罪。在這兩處美國大使館發生的爆炸案造成224人死亡、逾5000人受傷。美國聯邦當局曾懸賞1000萬美元，換取能協助逮到阿布杜拉的任何情報。

蓋達組織（Al-Qaeda）的阿布杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）是美國聯邦調查局通緝名單中的頭號要犯之一。根據情報官員向紐時證實的說法，阿布杜拉已於德黑蘭被兩名騎摩托車的以色列特工依美國指示擊斃。

據該報道說，此事發生在8月7日，美國、伊朗、以色列或蓋達組織均未公開承認。

阿布杜拉平常使用假名馬士禮（Abu Muhammad al-Masri），他當時與女兒一起被殺。他女兒是前蓋達領袖賓拉登（Osama bin Laden）之子韓薩（Hamza bin Laden）的遺孀。