CNN名記將特朗普執政對比納粹水晶之夜 白宮發言人要求道歉

美國有限電視新聞網（CNN）著名主持人克里斯汀·阿曼普（Christiane Amanpour）近日在節目中發表獨白時，將特朗普總統過去4年執政與1938年德國納粹主導的“水晶之夜”反猶惡行作對比，引發爭議。美國白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）11月14日通過推特轉發了節目視頻，並要求阿曼普和CNN立即道歉。

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阿曼普星期四在節目的獨白中說，“82年前的這個星期，水晶之夜發生了”。她續稱，“這是納粹在向我們人類文明發出警告，導致了對整個（民族）身份的種族滅絕，在那座焚書的塔里，它導致了對事實、知識、歷史和真理的攻擊。在唐納德-特朗普對這些同樣的價值觀進行了四年的現代攻擊之後，拜登-哈里斯團隊承諾回歸規範，包括真相。”節目中，阿曼普團隊將納粹打砸猶太人商店留下的慘狀和焚書的記錄畫面配上了她的獨白，片段最後當提到拜登時配上了後者與哈里斯慶祝勝選的畫面。

對此，麥肯納尼在推特上轉發了該片段的視頻並寫道，“可悲！阿曼普和CNN他們必須立即為輕視大屠殺和數百萬猶太人慘遭種族滅絕的行為道歉。”她說，“他們還必須為誹謗歷史上最親以色列的總統而道歉，因為他們自己也列出了一份反民主的政敵名單。”此前，CNN的一個節目中出現了一份尚未慶祝拜登當選美國總統的，國會共和黨參議員的名單，並對他們加以批評。

星期六，成千上萬的特朗普的支持者在首都華盛頓集會。集會在白宮附近一個廣場舉行，當地事件周六中午左右開始，參與者遊行到聯邦最高法院。集會有多個主題，包括“停止盜取選票”，及“令美國再次強大”等，都是不時出現在特朗普社交媒體上的留言。參加者支持特朗普陣營指大選出現舞弊的說法，部分極右及白人主義團體據報有參與集會。此外，一些左翼團體，計畫在華盛頓及其他城市遊行，與特朗普的支持者打對台。