加州州長疫情理由下令向選民郵寄選票遭判違憲 不影響投票結果

為因應加利福尼亞州內新冠肺炎疫情,美國民主黨籍加州州長紐瑟姆6月簽署行政命令，向所有登記選民分發郵寄選票，遭2名州眾議員控告越權立法。法院周五(13日)裁定紐瑟姆違憲，指即使在疫情期間，州長也無權修改或改變現行選舉法。

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據光華網今天報道稱，就美國總統選舉，擅向加州選民派郵寄選票，法院裁定州長越權違憲。消息說，美國民主黨籍加州州長紐瑟姆在大選前透過行政指令，向所有加州選民分發郵寄選票，遭法院裁定越權違憲。

據《福斯新聞》（Fox News）報道，紐瑟姆6月3日簽署行政命令，搶在州議會通過類似法令之前，率先援引“加州緊急服務法”，向全州登記選民分發郵寄選票，遭州眾議員蓋拉格和基利控告，指修法屬立法機關職責，紐瑟姆的行動相當危險。加州沙特郡（Sutter County）高等法院法官赫克曼11月13日作出判決，指即使處於疫情期間，“緊急法”並未賦予州長改變現行法律的權力，這屬於立法機關的權力，其越權行為恐怕會立下不良先例，禁止他今後再以“緊急法”更改任何現行法律。

紐瑟姆辦公室則為此反駁道，州長有權在緊急情況下，發布命令保護居民，不同意限制州長的緊急權力，同時也強調，今次的裁決不會影響總統大選的計票結果。