國際組織喜迎拜登 “蜜月”後壓力仍大

總部均在日內瓦的國際組織過去幾年遭遇美國特朗普政府的退出與對抗局面，如今隨着拜登贏得美國總統大選，一眾國際組織似乎集體鬆一口氣。但專家警告，他們期望的蜜月期可能不會持續太久。

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迎接美國拜登新政府，國際組織鬆一口氣。據法新社今天引述瑞士伯爾尼大學（Bern University）世界貿易研究院（World Trade Institute）國際關係教授艾爾希格（Manfred Elsig）表示：「我認為大家基本上都敞開雙臂等待美國歸來。」一位要求匿名的日內瓦貿易官員透露，當美國媒體上周末宣告民主黨候選人拜登（Joe Biden）預料贏得總統大選後，各國際組織內部都「大大鬆一口氣」。據觀察家預期，拜登領導的美國政府將重新與國際社會和國際組織建立關係，並將恢復討論特朗普封殺的數項議題。

特朗普政府帶給各個國際組織傷痕纍纍的經驗，許多組織當初是由美國發起，或習慣受到美國的強力支持和領導。但特朗普帶領美國切斷與聯合國（UN）各主要權益組織的關係。特朗普除了造成世界貿易組織（WTO）跛腳，在世界衛生組織（WHO）正努力協調全球合力對抗Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情同時，特朗普政府卻開始退出世衛。

法新社說，艾爾希格表示：「我認為會有一小段蜜月期。」但他警告，這段幸福時光可能「短暫」，因為在美國社會，許多人仍深信川普過去4年強力宣傳的國際組織佔美國便宜說法，尤其是共和黨人。據艾爾希格說：「拜登政府所採取加強參與全球事務和國際組織的任何行動，都將在美國受到嚴格檢視。」

儘管國際組織如今或許能期待，美國將以更有建設性方式參與事務；但艾爾希格強調，特朗普對國際組織的攻擊並非全是無的放矢。艾爾希格說，「或許他的批評有10%應該嚴肅看待。」艾爾希格指出，例如越來越多人同意，世衛和其他國際組織有必要進行改革。