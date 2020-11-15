委國馬杜羅或有救？拜登外交顧問露更張采聰明制裁

美國總統選舉基本定局，特朗普大選落敗，就拉丁美洲外交，法新社指亦也代表了意在驅逐委內瑞拉左派總統馬杜羅的強硬施壓政策告終，拜登明年1月入主白宮，可望為解決委內瑞拉政治危機鋪路。

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馬杜羅（Nicolas Maduro）第2任期不被美國為首的50國承認，他們認為反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）才是合法總統。特朗普扼殺委內瑞拉經濟的制裁政策，還包括揚言採取軍事行動推翻馬杜羅，但特朗普的行動並未成功，馬杜羅現在仍好好地在觀花宮（Miraflores）當他的總統。據法新社說，特朗普強硬作風隨着敗選而掰掰，拜登當選預示對委內瑞拉政策改變。

但與此同時，委內瑞拉經濟瀕臨崩潰，除了惡性通貨膨脹，食物、醫藥，甚至連肥皂和衛生紙等民生必需品幾乎都出現短缺，原本生活相對寬裕的中產階級現在也可能挨餓，數以百萬計人連忙逃離國家。

該報道稱，隨着拜登（Joe Biden）掌權，政策預料會隨之改變。據拜登的拉丁美洲事務顧問龔薩雷茲（Juan Gonzalez）7月曾在「美洲季刊」（Americas Quarterly）撰文指出，拜登政府會採取「重大措施」，解決委內瑞拉的人道困境，也可能實施「聰明的制裁」，作為重拾民主的廣泛國際策略一環。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的艾利亞（Diego Area）則認為，拜登「現在有千載難逢的好機會領導國際同盟，推動委內瑞拉的政治改變」。

據龔薩雷茲表示：「美國的最重要目標，都必須是促進民主改變。」

據法新社說，艾利亞說這並非易事，拜登得取得華府不分黨派的支持，但他認為「這是可以達成的，要花時間，我們短期內不會看到有政權更替或民主過渡的事情發生」。