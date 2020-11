現任美國總統特朗普在今天稍早首度“承認”民主黨參選人拜登勝選,但他酸“靠做票勝選的”。特朗普的推文被推特注以“針對選舉舞弊的說法有爭議”。這是特朗普第一次推文以及表態中出現拜登勝選字眼。

據自由時報今天報道說,特朗普首度承認拜登勝選,但狂酸“靠作票上的啦”。消息說,現任美國總統特朗普在今天稍早首度“承認”民主黨參選人拜登勝選,但他酸“靠做票勝選的”。

該報道說,特朗普今天(15日)推特發文稱,他(指拜登)之所以會勝選,“是因為選舉舞弊”(He won because the Election was Rigged)。

特朗普指控沒人可以入場觀看計票經過,也沒有監票員,更稱電子投票系統“Dominion”的廠商被極左翼控制,最後強調自己“贏的超多”,也狠斥繼續對此保持沉默的“假媒體”。

自由時報說,不過特朗普的推文發出後,又被推特註記為“針對選舉舞弊的說法有爭議”。