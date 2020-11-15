西撒哈拉爭紛 毛里塔尼亞邊境已重開

位於西撒哈拉地區與毛里塔尼亞交界地帶Guerguerat的公路交通現已重新開放。這一消息由摩洛哥官方對外發布，並已得到毛里塔尼亞方面的證實。

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位於西撒哈拉地區與毛里塔尼亞交界地帶Guerguerat邊境站的公路交通，在被堵三周後，已於11月14日周六重新開通。摩洛哥的軍事行動造成尋求獨立的波利薩里奧陣線結束了其與拉巴特之間長達近30年之久的停火協議，引發國際社會擔憂。

據摩洛哥官方通訊社報道，在摩洛哥軍方控制了這一地區的安全後，道路現已重新開放，被困在邊境兩側的數十輛卡車也已通關。毛里塔尼亞方面也已證實了這一消息。

不過，波利薩里奧陣線方面表示，他們在多個區域里繼續行動。西撒哈拉-撒拉威的國防部長對阿爾及利亞通訊社表示，取得了巨大的勝利。而撒拉威阿拉伯民主共和國（RASD）的總統則已正式宣布，退出於1991年9月就已開始的停火協議。撒拉威的外長在接受阿爾及利亞媒體採訪時，要求針對摩洛哥做出懲罰和強制措施。

國際社會繼續對西撒哈拉地區的勢態感到擔憂。前宗主國西班牙呼籲重開對話，非盟委員會主席也表達了極度的不安。在此之前，聯合國秘書長古特雷斯看到他緩和勢態惡化的努力失敗。承認撒拉威主權的阿爾及利亞和毛里塔尼亞都呼籲各方克制。