加保守黨領袖再向特魯多施壓 要求30日內禁止華為5G准入

加拿大保守黨領袖艾林·奧圖爾（Erin O'Toole）11月15日在接受採訪時，再度敦促由特魯多總理領導的加國政府對中國和華為技術採取更強硬的立場。他介紹稱，保守黨準備在加拿大國會推出動議，要求加國政府在30日內禁止華為參與該國5G網絡建設等措施。

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奧圖爾表示，由他領導的保守黨準備推出動議，要求加拿大政府在30日內禁止華為參與加國5G網絡建設工程，以及推出新策略，應對中國影響力擴張以及威嚇境內加拿大人等問題。奧圖爾說，自由黨 “應該對加拿大人”和加拿大的盟友坦誠相待，“強調數以百計的加拿大人和家庭從正中共在加拿大的影響行動中感到風險和恐嚇”。他表示，加拿大人需要一個負責任、有原則的領袖。

奧圖爾說，“我們正在提出動議，以進行一次嚴肅的公眾教育討論，讓政府終於認真對待這些問題”。在奧圖爾再次就特魯多的對華政策進行批評之際，兩名加拿大人康明凱和斯帕弗仍被關押在中國。他們二人在華為首席財務官孟晚舟於溫哥華轉機時應美國引渡要求被捕後，隨後在中國境內遭到逮捕。杜魯多當地時間11日在接受採訪時宣稱，加拿大不相信“脅迫外交”，加方不會在孟晚舟事件上“屈服於中國的壓力”。他還在與宣布當選美國下任總統的拜登在首度電話會談中特意提及此事。

特魯多在上周五告訴媒體稱，這就是為什麼加拿大與其盟友 “非常密切地合作”，“真正地堅持共同陣線，共同行動，並表明脅迫性外交行為既不是對中國中長期利益有利的事情，更具體地說，是一個需要尊重和堅持法治的國家和世界所不能接受的事情。”

另被問到如若加拿大採取強硬立場應對中國威脅，是否已有準備面對中方的報復行動，奧圖爾強調，加拿大需與“五眼聯盟”成員國合作，“確保我們在規模、經濟實力上都有一個平衡點，以抵消北京的恐嚇”。他補充說，“過去20年，所有的政黨及民主國家都嘗試與中國接觸，讓其加入世貿等組織，令其轉型至尊重法治及人權的國家，但事實卻恰恰相反，現在是時候改變策略。”

奧圖爾說，“我們越是與志同道合的盟友合作，就越能抵消這種影響，降低他們孤立加拿大或孤立澳大利亞的能力。這就是為什麼我們必須與盟友保持一致。”他續稱，“民主世界正在關注加拿大，看特魯多先生是最終要從安全、人權、和公平自由的貿易角度認真對待中國，還是仍然要對基本的獨裁製度抱有這種天真的崇拜？”