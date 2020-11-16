“法國總統VS美國媒體” 馬克龍過招《紐約時報》

法國總統馬克龍近日就其對“伊斯蘭極端主義”的態度和與美國媒體之間的誤解和分歧接受了《紐約時報》專欄作家本·史密斯（Ben Smith）的專訪。採訪中，馬克龍表示，“英美新聞界更願意譴責法國的歸化制度，而不是譴責那些實施一系列謀殺襲擊的人”。

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一個月前，巴黎近郊一所中學的教師塞繆爾·帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上向學生展示法國諷刺雜誌《查理周刊》所刊登的先知穆罕默德漫畫，以強調言論自由的重要性後遭極端分子殺害。值得注意的是，在帕蒂被“斬首”不到一個月前，一名來自巴基斯坦的男子襲擊並打傷了兩名正在抽煙的人，而地點就是《查理周刊》2015年遇襲的辦公室外。2015年1月，因為《查理周刊》發表過諷刺默罕默德的漫畫，恐怖分子襲擊該周刊辦公室，造成12人死亡，另有多人受傷。這也開啟了後來近兩年中法國遭受系列恐怖襲擊的序幕。

在帕蒂慘遭殺害的事件發生後，馬克龍及法國政府決定針對“伊斯蘭極端主義”採取措施，包括在意識形態上推行“共和愛國主義”，關閉了一些涉極端主義的清真寺和提出應在法國境內培養教務人員等措施。馬克龍針對國內的發言也遭到了土耳其總統埃爾多安等穆斯林世界領導人的批評和利用。在媒介的傳播和不少的斷章取義下，他對所謂“極端伊斯蘭主義”的表態招致不少伊斯蘭世界成員的不滿。

值得一提的是，批評馬克龍及將世俗主義法律化的法國在處理伊斯蘭教問題上還包括英美系的一些主流媒體。11月15日，《紐約時報》刊登專欄作家本·史密斯（Ben Smith）的文章，記錄了馬克龍如何在一通電話中表達對美國媒體的不滿。馬克龍指出，英美新聞界更願意譴責法國的歸化制度，而不是譴責那些實施一系列謀殺襲擊的人。他此前在接受阿拉伯世界的半島電視台專訪時強調，有報道說他支持穆罕默德的漫畫，這些報道具有誤導性且斷章取義。他指出理解穆斯林對這些漫畫的感受，但這不能給暴力襲擊帶來合法性。

馬克龍告訴史密斯說，“五年前當法國遭到襲擊時，世界上所有國家都支持我們。”2015年11月13日，巴黎的一座音樂廳、一座足球場和一個街區的夜生活地段同時遭到襲擊，造成130人死亡。馬克龍說，“在這種情況下，當我看到許多報紙，我認為這些報紙來自與我們有着共同價值觀的國家，來自一個作為啟蒙運動和法國大革命的天然產物的國家裡撰稿，並將這種暴力合法化，說問題的核心是法國為種族主義和仇視伊斯蘭教的國家，我則認為：本末倒置了。”

對於馬克龍的這一表態，史密斯則毫不示弱地回敬道，“將暴力合法化--這是對媒體最嚴重的指責之一，也是我們更習慣於從美國總統那裡聽到、忽略的東西。而當美國人被特朗普總統任期最後幾天的幻覺可以理解地被分散注意力時，他們可能忽略了法國精英和英語媒體之間日益嚴重的衝突。”史密斯隨後對他的觀點進行了一系列地辯論，並在文章最後寫道，“而馬克龍先生也有自己的政治背景：與暴發的冠狀病毒、疲軟的經濟和對他的來自右派的政治威脅進行絕望的鬥爭。他也在脫離早期與特朗普總統進行和解的嘗試，但沒有成功。他與當選總統拜登在我們談話的前一天通話。”

史密斯稱，“我問他，他對美國媒體的抱怨本身是不是有點像特朗普--高調攻擊，為政治議程服務。” 馬克龍則回答說，只是希望他和他的國家被清楚地理解。“我的信息是： 他說：‘如果你有任何關於法國的問題，請打電話給我。’”史密斯稱，“順便說一句，他從未接受過《紐約時報》巴黎分社的採訪，這將是一個好的開始”。馬克龍則拒絕被該報與特朗普進行比較。“我看你們的報紙，我是你們的讀者之一。”他最後說。