消息人士：王毅月底或將接連訪問韓日兩國

中國外交部長王毅據報將在以視頻方式出席11月17日的金磚國家峰會、20日的亞太經合組織（APEC）峰會和21—22日的二十國集團（G20）峰會後，於本月最後一周接連對韓國和日本展開訪問。

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據韓聯社16日引述消息人士的話指，韓中雙方正就王毅於本月最後一周訪韓一事進行協調。如能成行，王毅接連訪問韓日兩國的可能性較大。韓日兩國媒體報道，王毅原計畫上月訪問兩國，但因十九屆五中全會和美國大選等有所推遲。

分析認為，王毅將同韓方就美國大選後的韓中合作、攜手應對新冠疫情以及中國國家主席習近平訪韓事宜進行討論。另有觀點稱，王毅可能在此訪中強調推動三國經濟合作的重要性，提前應對美國下屆政府可能對華採取的強硬措施。此外，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪8月在釜山會見韓國國家安保室室長徐薰時雙方曾商定，待疫情穩定後促成習近平早日訪韓。

北京方面，當被問及王毅或於月底訪問日本一事的提問，中國外交部發言人趙立堅在周一的例行記者會上回答說，“日本是中國的近鄰，中日兩國保持着各層級的密切交往，也就你剛才提到的這件事情一直保持協商，如果我們有這方面的消息，我們會及時發布。”