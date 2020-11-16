特朗普：很快會提起“大規模訴訟”挑戰選舉結果

美國總統特朗普11月15日通過推特表示，將很快對2020年大選的“違憲行為”發起“大規模訴訟”，即便他的競選團隊已很多次在選舉訴訟中敗下陣來。

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特朗普寫道，“全國各地法院接到的訴訟並不是我們發起的，那都是看到各種糟糕濫權現象的民眾發起的。”他說，“我們的大規模訴訟顯示2020選舉違憲，而且嚴重扭轉了選舉的結果，很快會提交訴訟！” 當地時間 11 月 13 日下午，特朗普在白宮玫瑰園發表了講話。這是他從公眾視線消失一周多以來的首次公開講話。特朗普說，“我希望美國不會實行封鎖。無論未來發生什麼，誰知道下一屆政府將是怎樣，我猜時間會告訴大家答案。但我可以告訴大家，本屆政府不會實施全國性的大封鎖。”

特朗普星期日的推文中並再度向美國主流媒體發起攻擊。他稱，“為什麼假新聞媒體不斷假設拜登將登上總統寶座，甚至不讓我們這邊展示，我們正準備展示，我們偉大的憲法在2020年的選舉中受到了多麼嚴重的破壞和侵犯。它受到了也許是前所未有的攻擊。”在列舉了他對民主黨人大選舞弊的指控後，特朗普稱，“那些負責維護我們憲法的人不能允許2020年郵寄選舉的假結果成立。全世界都在矚目”。他還隨後重申，“我贏得了大選”。

值得一提的是，特朗普當天先在推特發文疑似承認拜登在“選舉造假的情況下勝選”，經媒體報道後，他又立即發文，澄清了自己的說法。他強調，“只有在散播假新聞的媒體眼中，拜登才已贏得大選。我並沒有承認敗選。我們還有很長的一段路要走，這是場被操控的選舉。”