美國據報將就港、疆等問題採取系列措施 制裁更多中國企業、官員

自華盛頓方面消息，美國特朗普政府據報將在本屆任期結束的10周內，就美國國家安全和新疆及香港的人權問題對中國採取一系列的制裁措施，以鞏固其對華政策遺產，令繼任者拜登難以改變當前路線。

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美國新聞網站AXIOS11月15日引述政府高級官員的話指，特朗普計畫制裁更多中國企業、政府機構及官員，主要針對涉嫌侵犯新疆和香港人權，或威脅美國國家安全的行為。美方將採取的措施還包括就新疆再教育營問題。但未必在台灣會有重大新動或關閉更多中國駐美領事館。報導稱，由於中國就印度、香港以至台灣等問題所採取的激進行為，以及疫情引發的全球停擺浪潮，相信特朗普政策將迫使拜登團隊不得改變對華路線。

美國國家安全委員會發言人阿爾約特（John Ullyot）警告稱，“除非北京調轉方向，在國際舞台上擔起負責任的角色，否則未來的美國總統會發現，推翻特朗普的歷史性舉動在政治上形同自殺。”報導還提到，美政府高級官員正在討論擴大五角大樓的一份被認為與中國軍方有關係的中國公司名單。

美國政府上周四宣布，禁止美國公民投資這份名單上與中國解放軍關係密切的31家企業。美方官員還計畫針對中國在競爭激烈的漁業中，被指越來越多地使用強迫勞工的情況採取措施。報導稱，強迫和無償勞動不僅是一個人權問題，還可以讓中國漁業在這個具有地緣政治意義的行業中比競爭對手更具優勢。另一位高級官員補充說，特朗普政府官員一直在尋求將更多“鷹派”的中國專家調入政府各部門的高級職位。

美國國家情報總監拉特克里夫(John Ratcliffe)的資深顧問西姆斯(Clifee Sims)向記者表示，“拉特克里夫會與其他國家安全部門合作，並繼續扮演領導角色。他將帶領美國從冷戰與911恐攻事件後的反恐策略，轉向至與中國對抗的大國競爭。”拜登團隊拒絕對報導內容置評。