克林頓：習近平在中國的長期執政顛倒了美中關係

美國前總統克林頓星期一表示，“中國領導人習近平的長期執政顛倒了美中關係，需要美國民主黨人拜登的新一屆政府及其盟友採取更加協調的方式來應對北京。”

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克林頓當天在彭博創新經濟論壇上與英國前首相布萊爾對話時表示，美國可以通過爭取合作夥伴來加強與中國談判的地位，包括從歐洲一直到亞洲的國家，那些遭到特朗普總統拋棄的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的成員國們。

此前，習近平廢除了國家主席任期限制，並可能在未來數年內繼續執政。彭博社報導指，上個月，他提出了到2035年將中國經濟規模翻番的雄心壯志--這表明他計畫在可預見的未來繼續執政。克林頓指出，“舊的中國制度，（雖然）絕不是民主制度，它仍然保證了足夠的辯論、發揮和開放，因為有定期的領導層輪換。”他補充說，“現在看來，一個人掌管中國打算在那裡呆一輩子。從本質上說，這改變了一切。但我們不應該接受或假設這一切都會變壞，而不努力讓它變得更好。”

克林頓指出，華盛頓和北京在鎮壓香港自由和在中國西部關押維吾爾族穆斯林的問題上存在 “明顯的分歧”。但他補充說，在應對氣候變化和新冠疫情大流行的問題上，雙方“迫切需要共同努力”。他認為，很明顯，拜登將努力加強美國在世界衛生組織和北約組織等國際組織中的作用。

克林頓說，“我們得給新政府一個機會，讓它闡明一種方法，然後與歐美和國際機構合作，努力實現一種戰略夥伴關係，使我們能夠共同做好事，並盡量減少我們認為，如果我們一走了之會發生的壞事。”布萊爾也表示，拜登的團隊現在應該對中國採取更加連貫、協調的方式，而不是依靠特朗普政府推行的從關稅到制裁等更加不可預測的混合措施。

“對於美國新政府來說，我認為就中國問題的最大挑戰是，獲得我所說的處理中國問題的戰略框架，而不是對中方可能做的任何事情做出一系列臨時反應，”布萊爾說，中國最近的外交和國內政策削弱了他對即隨着中方加入世界經濟，中國政治將逐漸變得更加開放的信念。布萊爾說，當他和克林頓在任時，曾希望中國的政治制度會隨着經濟開放而自由化。

“那曾是我們的希望，可能或肯定會發生的，它曾是我的實際期望。你必須說，在過去的幾年裡，（中國）外部侵略變得更多，內部壓制更多。這只是一個事實，”他補充說。布萊爾指出，這些變化證明有理由採取新的辦法。他說，“戰略關係的界定是非常重要的，因為你需要美國和歐洲共同合作。”他還說，“如果像現在這樣，歐洲算是在美國和中國之間遊走，那就不好了。我認為這個戰略框架必須接受會有對抗的領域。”

克林頓補充說，他認為拜登受到了特朗普拒絕承認敗選的阻礙。“我現在不想說太多，因為在我們大西洋這邊，美國現政府正在阻撓正常的過渡，”克林頓說。“我們現在說的越少越好，因為我們要給他們留下儘可能多的迴旋餘地。”