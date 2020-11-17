日韓關於日本海名稱之爭日本有望勝出

規定海域等國際性名稱指針的國際海道測量組織（IHO）11月16日召開網絡會議，圍繞韓國就“日本海”名稱要求同時標註“東海”的問題，日本官房長官加藤勝信在17日午前的記者會見中，表示在這一網絡會議中，在日本海的地圖、海圖上的表示上，日本方面單獨以“日本海”記載的事務局長的報告書已得到網絡大會的暫時承認。

廣告 繼續瀏覽後續

國際海道測量組織出版全球各國製作海圖時參照的指導手冊《大洋和海的界限》。目前與北太平洋、印度洋等一樣將日本海名稱標為“日本海”，此前被韓方視為問題，韓國和朝鮮一直認為“日本海”是發源於戰前日本殖民主義的產物，主張將此海的名稱改為“東海”或同時稱為“日本海”和“東海”。

加藤指出：在國際上確立的唯一的名稱現在使用的是“日本海”，加盟國將確認網絡大會的議事錄，在11月正式確認日本海的名稱，日本政府希望該報告書正式得到通過。

國際海道測量組織已彙總了今後用固有數字符號而非名稱標註所有海域的方案。該組織表示理由是應對數字時代，但據分析該做法意在終結日韓以國際海道測量組織為舞台的對立。

由於日本政府此前表示國際海道測量組織標註是日本海單獨標註的依據之一，若該方案獲得通過，韓方認為“有望發揮削弱（日方）主張的效果”。

但是通過這次網絡會議，日本外務大臣茂木敏充認為“我國的主張得以確切地通過”。