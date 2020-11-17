本身遭美製裁曾國衛還要到聯國為港警洗污名

香港網絡廣傳曾國衛不久前接受傳媒訪問時的照片，照片中他的辦公室當眼處置放了習近平的瓷照。

因推動國安法打壓港人人權而遭到美國財政部制裁的政治及內地事務局局長曾國衛表示，港府將在明年3月的聯合國人權事務委員會審議會上，就香港實際情況作出有力回應及澄清，尤其是警方在整個反修例運動的執法中，“沒死過一個人”。

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立法會政制事務委員會昨（16日）召開會議，討論聯合國人權事務委員會對香港特區參照《公民權利和政治權利國際公約》提交的第四次報告。曾國衞發言時指，警方在反送中運動執法過程中“沒死過一個人”，政府會在明年 3 月的聯合國人權事務委員會審議會上，就本港實際情況作出有力回應及澄清。

政制事務委員會原定今17日就報告舉行公聽會，容許團體出席並向政府官員提出質詢；惟委員會主席周浩鼎上周以疫情為由，臨時取消公聽會，只接受團體提交書面意見。有意出席公聽會的團體對此表示失望及遺憾，批評周浩鼎剝奪了港人參與公共事務的權利，又指書面意見絕對無法取代公聽會的功能，促請委員會重新召開公聽會。

聯合國人權事務委員會審議《公民權利和政治權利國際公約》在香港實施的情況後，於 8 月發出一份議題清單，要求香港政府回應多項人權問題及提交資料闡釋。立法會政制事務委員會今日召開會議討論報告，曾國衞指會就清單的問題，經中央政府向人權事務委員會提交書面回應。

曾國衞強調，警方在反送中運動執法過程中“沒死過一個人”，充分顯示克制及專業。他稱不會評論問題清單有否預設立場，指政府會在明年 3 月的聯合國人權事務委員會審議會上，以事實作為根據，作出有力的澄清，就“黑暴（港府一律統稱示威港青為黑暴）如何危害國家安全，原原本本交代情況，（政府）有責任還原真相，還我們自己一個清白。”

政制事務委員會原訂今日就報告舉行公聽會，聽取市民及民間團體代表意見。然而，多個團體於上周四（12日）獲立法會秘書處告知，基於疫情考慮，會議將不接待公眾出席，只接受書面意見。

民權觀察創辦人沈偉男表示，不理解委員會主席周浩鼎的決定，指今早立法會有其他委員會照常召開公聽會，疫情嚴重並非“一刀切”取消會議的充分理由，立法會可推遲會議或加強防疫措施。他表示，近年香港人權情況嚴峻，聯合國人權事務委員會非常關注香港警權問題，包括《公安條例》中“擾亂公共場所秩序”及“非法集會”定義等，民權觀察亦計畫在公聽會討論《港區國安法》等議題。他形容，是次公聽會是數年來最重要的一次，而會議容許與會團體直接與政府官員溝通，是書面意見無法取替。

對於曾國衞於會上稱要“還自己清白”，沈偉男回應時指，警方自去年起濫權問題嚴重，“香港市民都看得見”，反問“如果覺得警方沒違規行為，為何投訴機制不透明一點？”

香港人權監察總幹事羅沃啟更狠批立法會取消會議是“自我閹割”，未有認真看待自身責任與職能，自我廢除對話橋樑的角色。他認為，即使出於疫情考慮，委員會亦可以在網上舉行公聽會，直指“幼稚園都做得到”；又指曾要求與周浩鼎通話，了解取消會議的原因，但不獲回覆。

國際特赦組織香港分會項目經理林祖明表示，質詢環節取消使官員更容易迴避敏感議題，質疑官員因香港人權狀況倒退，而不願意麵對公眾甚至國際社會的質詢，才取消公聽會。他表示，首要目標是爭取重新召開公聽會，與政府直接對話，若不幸失敗會考慮舉辦“民間公聽會”，予不同團體發聲。