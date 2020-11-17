法德外長：拜登當選鋪平強化美歐關係道路 以應對中國崛起等21世紀挑戰

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和德國外長馬斯（Heiko Maas）11月17日在« 世界報 »發表了題為“鑒於動蕩正在重塑世界，重新思考跨大西洋夥伴關係”的評論文章。他們二人指出，美國民主黨人拜登的當選為歐美更加團結一致地，應對包括中國崛起在內的21世紀全球挑戰鋪平了道路。

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文章寫道，“歐美必須共同創造一個跨大西洋新政。鑒於當今世界正在發生的動蕩，我們迫切需要重新思考我們的夥伴關係，在圍繞共同價值觀和共同利益將我們團結在一起的深厚和長期聯繫的基礎上再接再厲。”兩國外長表示，“法國和德國希望與未來的美國總統拜登和副總統賀錦麗一起為此努力，他們與我們一樣，堅信美國和歐洲之間的國際夥伴關係和友誼的價值。”

文章指，“有很多事情要解決。我們的安全和社會繁榮所依賴的規則和機制目前正在受到破壞。在大西洋兩岸，人們對經濟復蘇抱有很高的期望，但要彌合我們各國之間的分歧，仍有許多工作要做。我們共同面臨這些挑戰。四年來，國際環境持續惡化。拜登的當選為加強跨大西洋團結鋪平了道路，以應對獨裁者和那些試圖無視國際秩序或區域平衡而建立其權力的國家。但原則上的堅定當然不排除對話與合作。”

文章稱，“因此，我們希望美國和俄羅斯將成功地把新的削減戰略武器條約延長到2021年2月以後。而在所有影響歐洲安全的問題上，我們願意與莫斯科接觸，我們期待俄羅斯做出建設性的回應。歐洲聯盟必須為所有這些挑戰做好準備。我們知道，在拜登政府下，中國仍將是美國外交政策的焦點。對我們來說，中國既是合作夥伴，是競爭者，同時也是系統性的競爭對手。因此，共同努力，務實應對中國的崛起，同時保持我們與北京應對新冠病毒大流行病和氣候變化等全球挑戰所需的合作渠道，符合我們的利益。”

兩國外長指出，“只有美國和歐洲進行協商和協調，特別是在人權、數字基礎設施和貿易問題上加以協商和協調，才有可能做到這一切。我們還呼籲美國恢復對伊朗的共同方針，以便我們能夠共同確保伊朗的核計畫只用於和平目的，並解決伊朗對我們的安全和對該地區構成的其他挑戰。”文章稱，“面對土耳其的行為，我們還需要確定一條共同的界線，因為土耳其的行為在地中海東部和其他地方造成了重大問題。最後，我們必須共同打擊恐怖主義和極端主義，這些禍害威脅着我們的安全和社會。在過去四年裡，歐洲也發生了變化：我們變得更加強大。今天，歐洲人不再只問自己美國能為他們做什麼，最重要的是我們要問自己，我們自己必須做什麼來捍衛我們自己的安全，建立更加平衡的跨大西洋夥伴關係，所以這兩個方面現在是不可分割的。”

文章指，“事實上，過去幾年來，我們在建設歐洲主權方面採取了重要步驟。我們正在發展共同的防務和安全能力，此外，這些能力有助於加強歐盟和北約。從薩赫勒到中東，再到地中海、中東和海灣，歐洲已經在為其區域環境的安全承擔更大的責任。”兩國外長談到，“ 這是我們將繼續走下去的道路。幾周後，一個高級別專家組將提出使北約更有效地執行任務的建議。我們更加重視這一思考，因為這也關係到跨大西洋夥伴關係的未來。”他們稱，“我們的安全還取決於我們對21世紀全球挑戰的共同反應。我們歡迎拜登宣布美國即將重返《巴黎協定》和世界衛生組織。我們希望將此視為跨大西洋鞏固多邊主義的起點，使之完全符合今天和明天的挑戰。”

文章續指，“在這個世界上，國際秩序必須建立在規則基礎上的想法越來越多地被人詆毀，這是唯一正確的態度。無論是實現疫苗和藥品的公平國際分配，還是確保世界經濟的復蘇，歐洲和美國都必須攜手合作。”他們說，“這就是在當今世界，我們如何能夠保持警惕，為和平、穩定、民主、法治和人權服務。當然，我們知道，我們不會在所有問題上都達成一致，我們必須解決在關稅、制裁、稅收和補貼方面的分歧，過去幾年來，這些分歧使我們的夥伴關係受到考驗。”兩國外長最後寫道，“但是，我們隨時準備與美國合作，找到商定的解決辦法，共同行動。問題的核心是一個簡單的挑戰：讓明天的歐洲人和美國人有辦法繼續培養使我們走到一起的生活方式，並在我們這一代人之後繼續追求個人自由和集體進步，這兩個多世紀以來一直是我們的共同目標。有誰能比一個歐洲和一個美國更緊密地團結在一起，以我們長期的夥伴關係為證據，將這一願景推向前進呢？”