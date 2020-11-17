蓬佩奧見馬克龍、法外長談：反制中共在歐洲惡意活動

正在對歐洲和中東盟友訪問的美國國務卿蓬佩奧11月16日會見了法國總統馬克龍及外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。根據美國國務院隨後公布的蓬佩奧與二人分別對話的內容指，他們就美歐聯盟和北約目的，“以雙方間牢固的聯盟來反制中國共產黨在歐洲的惡意行為，及在新疆迫害人權”等話題加以了探討。因美國民主黨人拜登已宣布勝選並得到馬克龍的祝賀，法方對兩國現任高層進行的此次交流則展現出更為謹慎的態度。

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巴黎時間星期一早上，勒德里昂首先與蓬佩奧碰面，此後馬克龍在愛麗舍宮與二人及美國駐法大使麥考特（Jamie McCourt）等人進行了會談。愛麗舍宮方面強調，本次是應蓬佩奧要求與馬克龍進行的會晤，並與“拜登總統的團隊保持百分之百的透明”。蓬佩奧在會後通過推特寫道，“很高興今天在巴黎與馬克龍總統會面。法國是我們最久遠的盟友，我們的關係是跨大西洋聯盟必不可少的組成部分，特別是在我們尋求利用其力量來應對我們所面臨的複雜的全球挑戰時。”他在推文中還附上了雙方會面的照片。

蓬佩奧稍後在離開巴黎時續指，“離開巴黎時，我感謝美國和法國之間堅定的夥伴關係。與馬克龍和勒德里昂富有成就的談話，加強了我們的雙邊關係，討論了我們促進全球和平與安全的努力。”據美國國務院發表的新聞稿指，蓬佩奧在與勒德里昂的談話中強調跨大西洋聯盟的重要性和北約團結的共同目標。兩國外長還強調了在聯合國領導的政治進程下實現利比亞政治和解的重要性。

聲明稱，蓬佩奧和勒德里昂“討論了我們在反制中共在歐洲的惡意活動和新疆的侵犯人權行為方面的強大聯盟”。蓬佩奧“還討論了打擊暴力極端主義的必要性，並強調了真主黨在黎巴嫩的惡性影響，以及美國為在那裡建立一個穩定和注重改革的政府所做的努力。兩國外長還強調了雙方在薩赫勒地區為實現民主、安全和繁榮方面的共同努力。”

另就蓬佩奧與馬克龍的談話，美方的聲明指，“他們討論了全球安全的重大威脅、打擊暴力極端主義的努力、伊朗破壞穩定的行為以及真主黨在黎巴嫩的惡性影響。蓬佩奧強調了跨大西洋聯盟和北約團結的重要性，並突出了我們在印太地區的有力合作，以及反制中共的努力。”值得一提的是，馬克龍、勒德里昂及法國外交部均未就與蓬佩奧的談話內容進行公開介紹。