“護法”田飛龍要求取締支聯會六四燭光祭或成歷史

港人不顧禁令，在維園，在全港，點燭哀悼六四大屠殺31周年(資料照)。

有大陸護法之稱的北京航空航天大學法學院副教授田飛龍日前撰文，指稱支聯會不但違反國安法，甚至地法例及《港區國安法》，更稱支聯會五大綱領或觸犯“顛覆國家政權罪”，要求執法。支聯還涉嫌觸犯“顛覆國家政權罪”，當局應予取締這個已經成立31年的民間組織。明報報導，支聯會主席李卓人認為文章目的是讓“紅線”若隱若現，貫徹中共常用的恐懼手法治港。他說，支聯會一直推動中國民主，“完全無罪，定會繼續堅持”。

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國安法6月30日生效後，每年舉辦全球最大規模悼念六四活動的支聯會，能否繼續見容中共頓成為各界關注的焦點。

身兼全國港澳研究會理事的田飛龍撰文指出，支聯會涉違反3條本地法例及港區國安法，更稱支聯會五大綱領或觸犯“顛覆國家政權罪”，要求執法。

保安局回應明報查詢，表示不會就個別人士言論或情況作評論，稱個別團體是否違反港區國安法，控方須在法庭就控罪舉證，被告是否犯罪須視乎證據和事實，由法庭裁定。

田飛龍前日在商報撰文，形容支聯會為“政治顛覆性組織”，是以“愛國民主”為名義展開的、以香港為基地、勾結外部勢力的“顏色革命組織”。文中指稱支聯會涉違反多項法律，提到港區國安法立法後支聯會“五大綱領”不變，涉顛覆國家政權。田飛龍建議“啟動並窮盡本地法律資源加以檢控和懲治”，若本地法律無法有效懲治，可啟動港區國安法程序。

田飛龍回應明報查詢稱，文章為“個人的觀察，不代表官方”，他形容支聯會過往作為，在香港本地法律“沒有被嚴肅的研判對待”、“一直被放縱”；他稱國安法生效後，支聯會以往行為，包括批評中國體制、大規模集會、攻擊一黨專政，在國安法下或有違法嫌疑。

李卓人表示，田飛龍文章是冀貫徹中共以恐懼手法治港，威嚇支聯會愛國民主運動，“欲加之罪，何患無辭”。他強調“爭取民主無罪”，推動五大綱領不會退縮。

港大法律學院院長傅華伶表示要構成國安法的犯罪，必須有犯罪行為，“和平、合法的表達並不能構成顛覆罪”。他指出，顛覆國家罪必須有使用“武力、威脅使用武力或者其他非法手段”，須建基於非法集結、非法遊行等另一個犯罪基礎之上。傅華伶又稱，“顏色革命”並非法律概念或罪名，“顏色革命”可能包括合法行為、非法或暴力行為，當中只有非法、暴力的“顏色革命”行為，才可能構成顛覆國家罪。

港大法律學院首席講師張達明表示，支聯會所做的已有多年，並非今日才發生，“他們做的事無變過，但是否香港言論自由變了，他們以往做的事不犯法，現在變犯法？”