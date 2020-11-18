中國官員警告澳大利亞：若以中國為敵，中國就會成為你的敵人

澳大利亞多家媒體11月18日報導，中國駐澳大使館向澳大利亞第九新聞頻道(Nine News)遞交了一份文件，指責澳大利亞政府 “毒害雙邊關係”，並指有可能使兩國的緊張關係升級。一名中國官員據報還向該台記者表示，“中國很生氣。若你以中國為敵，中國就會成為你的敵人。”

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據第九新聞頻道報導指，一名中方官員揚言，“中國何必在乎澳大利亞？”這名官員說，“中國很生氣。若你以中國為敵，中國就會成為你的敵人。”報導稱，這是中國政府官員有史以來對兩國關係作出的最直白的評價，中使館給出的這份清單也最清楚地表明了兩國關係的裂痕有多深。據悉，這份清單的內容包括：因“莫須有”的國家安全擔憂而禁止華為推出5G；推出外國干涉法，“被視為針對中國，在沒有任何證據的情況下”；呼籲調查新冠病毒的來源—“站在美國的反華運動一邊”；就南中國海問題發聲；就新疆的人權指控發言，指責澳洲政府 “兜售謊言”；對中國網絡攻擊的 “薄情”指控，北京稱缺乏證據；澳洲推行新的外交關係法，賦予聯邦政府否決州，或地方政府與外國政府達成協議的能力。

報導指，任何澳大利亞政府都不可能在不放棄主權的情況下滿足以上的所有要求。“多年來，中國對澳大利亞實行的策略是：閉嘴，拿錢，”澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）執行主任詹寧斯（Peter Jennings）說。他向該台記者表示，“中方不希望澳大利亞對我們認為在地區安全方面重要的事情發表看法。” 詹寧斯指出，“沒有一個澳大利亞人可以忍受這種情況，沒有一個民主國家可以忍受這種情況。”他認為，“我們將越來越多地處於對立面。恐怕澳大利亞人需要習慣於，這是我們與中國的關係可能在未來幾年內如何運作的現實。”

北京方面，中國外交部發言人趙立堅在17日的記者會上回答官媒《環球時報》提出的，“中方針對自澳進口的多種商品採取了一系列限制措施。對此，澳貿易部長伯明翰近日表示，是否坐到談判桌前進行對話，球在中方一邊。部分澳媒稱澳不應放棄自身的國家利益和價值觀。中方對此有何評論？”問題時表示，“回顧過去幾年的中澳關係，澳大利亞國內一些人固守冷戰思維和意識形態偏見，更多地視中國發展為威脅，並隨之採取了一系列涉華錯誤言行，這是導致中澳關係急劇下滑並陷入困難局面的根本原因。我可以給大家舉三個例子。”

趙立堅稱，“第一，澳方公然違反國際關係基本準則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益的問題上採取錯誤言行；澳方一些人在拿不出任何證據的情況下，誣衊指責中國對澳搞所謂“干預、滲透”，對中澳兩國正常交往與合作政治化、污名化並無端設限；第三，澳大利亞就疫情問題大搞政治操弄，推動所謂“獨立國際審議”，嚴重干擾國際疫情防控合作。他強調，當前中澳關係面臨的嚴重困難是中方不願看到的，造成這一局面的責任完全不在中方。他續指，澳方應正視兩國關係受挫的癥結，客觀理性看待中國和中國的發展，切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進兩國互信、促進兩國合作的事。

堪培拉方面，澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）星期三告訴媒體稱，澳大利亞已經 “在所有可能的層面和途徑上向北京致函”，以修復與中國的緊張關係。但他指，在敦促中方履行其國際人權義務方面澳洲不會讓步。他向澳大利亞電台表示，“如果說我們沒有尋求並嘗試過幾乎所有可能或可以想象的途徑來與中國接觸，這是很荒謬的”。他並補充說，“這取決於他們是否也願意來進行這些會談”。