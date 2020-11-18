新凱南電報？美國務院發表74頁應對中國挑戰報告

自華盛頓方面消息，美國國務院政策規畫辦公室最新發表了一份研究報告，總結了中國共產黨的種種行為，分析了這些行為背後的思想根源以及中共政權面臨的脆弱性，為美國如何應對中國這個嚴峻的挑戰制定了一個藍圖，並提出建議美國採取10項措施應對這一挑戰。

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這份名為《中國挑戰的方方面面》(the Elements of the China Challenge)的研究報告在前言中寫道，“在美國和世界各國，人們對以下問題的認識不斷提高： 中國共產黨（CCP）引發了一個大國競爭的新時代。然而，很少有人能明辨出中國在世界每個地區的滲透模式，更不用說看清共產黨所希望的具體主導形式了。”文件指，“中國共產黨不僅着眼於在既定的世界秩序中佔主導地位---這種秩序植根於自由和主權的民族國家，源於美國建國所依賴的普世原則，並依此推動美國的國家利益---而是從根本上修訂世界秩序，把中華人民共和國置於中心地位，為北京的威權目標和霸權野心服務。”報告強調，“面對中國的挑戰，美國必須確保自由。”

報告稱，中國的行為使其成為挑戰，並把中共政權定性為“一個以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由一個威權政權來管治的大國”。報告寫道，“中共最終推動了快速的現代化，併產生了驚人的經濟增長--這在很大程度上要歸功於該黨在70年代末決定接受自由市場的元素，以及美國和周圍國家的決定。”報告指，“今天，黨揮舞着其在經濟上的力量，在世界範圍內拉攏和脅迫各國；使各國社會和政治都受到影響；使外國更適應中共的規格；重塑國際組織以符合中國式的社會主義。同時，中共也在發展一支世界級的軍隊，目的與美軍相抗衡並最終超越美軍。這些行動使中共具有說服力的追求--通過印度洋-太平洋向外推進。實現 ‘民族復興’，通過國際秩序的轉變最終達到 ‘國家復興’的目的。”

報告由五部分組成

據悉，報告由五部分組成：中國構成的挑戰、中國的行為、中國行為的思想根源、中國的脆弱性以及確保自由。報告寫道，“為了應對中國帶來的挑戰，美國必須回歸根本。美國必須制定強而有力的政策，並確保其政策超越了官僚主義、各政府機關間的衝突與短期的選舉周期。美國的首要目標是保障自由。”美國之音援引一名美國國務院的高級官員的話報導指，“這份報告其實早就寫好了，只不過需要走內部程序，正好趕到目前這個時候發表，並不是像一些人所認為的是要為下一屆政府的對華政策定調。”該官員說，“這些只是分析，只是政策研究的一個研究報告，並不是對華政策。”他還提到，這份報告只是美國國務院政策規畫辦公室印發的一份研究報告，並不是由國務卿批准發表的。

該官員指出，報告的重點在於說明，中共的野心是全球性的，對美國構成的挑戰是嚴峻的。他說，這份報告“是把目前所有國務院系統能夠收集到的中共在全世界的行為，把它列舉出來，然後對中國的行為的一些背景、知識和它的思想根源有一定的分析”。報告說，儘管中國共產黨對中國公民實行專制統治，並且對世界各地的自由構成威脅，但在中國共產黨的領導下，中國仍然存在各種脆弱性。

報告認為，“首先是專制所特有的劣勢：對創新的限制，組建和維持聯盟的困難，以及內部鎮壓所帶來的成本。它們還包括中國特有的脆弱性：經濟不穩定；人口結構失衡；環境惡化；持續的腐敗；對少數民族和宗教群體的壓迫；對中國14億人進行監督、審查和洗腦的巨大開支；把黨控制的軍隊與人民分開；以及國際社會對中國共產黨藐視人類生命、漠視他國福祉、無視國際規範和義務的憤怒日益高漲，特別是在武漢爆發的新冠病毒大流行病給全世界帶來了疾病、死亡和社會與經濟破壞之後”。

十項美國必須達成的任務

這份報告強調，應對中國的挑戰要求美國回歸根本。美國國務院在報告中列出十項美國必須達成的任務：“通過維護憲政、促進繁榮和培育健全的公民社會來保障國內的自由；維持世界上最強大、最靈活、技術最先進的軍隊，同時加強與盟友和夥伴基於共同利益和共同責任的安全合作；強化自由、開放和以規則為基礎的國際秩序；重新評估其聯盟體系和各種國際組織；加強聯盟體系並創建新的國際組織以促進民主和人權。”

報告還建議，“通過尋找機會在公平對等的原則下與北京合作來促進美國的利益，在情況需要時限制和震懾中國，並支持那些在中國尋求自由的人；讓美國人了解中國構成的挑戰的規模及其影響；在外交、軍事、金融、經濟、科技、和其他領域培養新一代的公務員以及懂中國以及美國其他的戰略競爭對手、朋友和潛在朋友的語言、文化和歷史的公共政策專家；改革美國的教育體系，幫助學生理解在複雜的信息時代公民的責任；通過榜樣、言論、公共外交、外援和投資，甚至制裁乃至軍事力量等方式捍衛自由的原則。”

另據美國新聞網站Axios報導，美國國務院在這項報告中否定了，特朗普執政時期被外界所提出的其推崇的單邊主義與孤立政策的指控，並強調美國保持經濟自主性與強大軍事能力的重要性。一位匿名的資深美國官員告訴Axios稱，“雖然新冠疫情讓全球認知到中國帶來的挑戰，但是美國與很多國家的人民仍然無法認知到中國要改變全球局勢的決心。”布魯金學會的學者杜如松(Rush Doshi)分析指，“這份報告的一個特色是，它專註在研究中國的世界觀如何影響其行為，而這是美國政府文件過往很少包含的角度。我認為美國的外交政策討論應該多包含這樣的內容。”

不過，杜如松也說，這份報告並未檢視其他重要的議題，包含同盟政策、跨境資訊流動與新科技聯盟。他認為，經濟與科技是目前中美對抗的核心，但這份報告幾乎沒有提到太多相關的議題。這份74頁的報告包含了20多頁的註腳，幾乎占報告正文的一半。美官員稱，報告“是把目前所有國務院系統能夠收集到的中共在全世界的行為，把它列舉出來，然後對中國的行為的一些背景、知識和它的思想根源有一定的分析”。

這位官員續指，要想全面了解特朗普政府四年來的對華政策，最好是從國務卿蓬佩奧的有關講話中去找，尤其是他今年7月23日在尼克松圖書館發表的《共產中國與自由世界的未來》以及去年10月在華盛頓智庫哈德遜研究所發表的有關中國的演講。根據這份報告，這份非保密文件的目的是，“冷靜思考，從長遠角度出發，闡述美國所面臨的中國挑戰，並為制定超越官僚紛爭和部門競爭、超越短期選舉周期的強硬政策勾勒出一個框架”。