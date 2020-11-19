博雷利：美歐對華問題總體一致 但並非100%相同

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）11月16日向美國《時代》雜誌表示，歐盟和美國在中國問題上大體團結一致，但不是100%相同。他指出，儘管美歐都是民主政體且採用市場經濟制度，但並不意味着雙方的利益就總會重疊。他稱，“在對華問題上，並不意味着我們要盲目地跟隨美國人的決定。”

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博雷利當談到經歷了4年特朗普任期的美歐關係時表示，“你永遠不會讓歷史倒退。”他說，“特朗普（的任期）是一種覺醒。而我認為我們應該保持清醒。”博雷利說，“我們不能說‘哦，特朗普已經不在了，我們可以回到以前的精神狀態’。”他認為，美國和歐洲之間的分歧可能會在拜登擔任總統的初期，在兩個關鍵的外交政策問題上出現：伊朗和中國。儘管拜登對美國支持2015年伊朗核協議作出了承諾，但博雷利表示，現在重啟該協議並不容易--尤其是因為簽署國可能對未來美國總統再次取消該協議保持警惕。“這個協議不僅是一個核交易，”他說。他續指，“這也是一項經濟交易，伊朗希望通過停止核計畫來獲得一些交換。”

博雷利稱，“伊朗核協議是阻止伊朗成為核大國的唯一途徑。”他說。“我不認為有其他的解決方案。”中國在全球影響力的火箭式增長是美國和歐盟之間可能繼續存在的第二個潛在衝突來源。“我們不希望處於美中貿易戰的中間，我們要付出後果，”他說。不過，博雷利表示，美國和歐洲在中國問題上基本上是一致的，儘管不是100%的一致。“我們都是自由民主國家和市場經濟國家，但這並不意味着我們的利益總是一致的，”他說。“在對華問題上，也不意味着我們必須盲目地跟隨美國人決定做什麼。”

但鍛造屬於歐洲自己的道路將需要歐盟的大規模投資--這也是特朗普在指責歐洲從美國軍事援助中佔便宜時反覆提到的一點。歐盟官員在某些方面表示同意，稱特朗普迫使歐洲領導人重新思考對美國的依賴，並專註於確保更多的自主權，特別是在對歐洲影響遠大於美國的領域，如北非和俄羅斯的國防方面。

同樣在當天，帶頭推動歐洲進一步一體化的法國總統馬克龍在接受智庫地緣政治研究小組（the Geopolitical Research Group）採訪時承認了這一現實。“我確信一件事：我們不是美利堅合眾國，”他說。“因此，我們的國際政策應該依賴[美國]或追隨他是站不住腳的......我們有責任為我們的公民不依賴他人。”博雷利認為，“直到現在，我們一直處於歐洲人要求美國為他們的安全提供保障的境地。”他說，“現在我們必須做好為自己的安全提供保障的準備。” 他表示，無論誰入住白宮，這種準備都是至關重要的。