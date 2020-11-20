台灣與美國經濟對話登場

台美經濟繁榮夥伴對話今天登場，實體部分由經濟部次長陳正祺與美國國務院次卿柯拉克在華府四季飯店召開，會議聚焦全球健康安全、科學與技術、供應鏈合作、5G乾淨網絡、投資審查基礎建設及能源，還有婦女賦權等議題，並有望簽署合作了解備忘錄（MOU）。

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據中央社今天報道說，首屆台美經濟繁榮夥伴對話今天上午8時在華府及台北兩地同時以實體與視訊方式舉行。陳正祺一行今天上午約7時30分到達會場，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）隨後隻身騎自行車抵達。會議開始前15分鐘，柯拉克（Keith Krach）車隊抵達會議飯店，但他隻身進入會場；相隔僅數分鐘後駐美代表蕭美琴也抵達。

今天的對話由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦，美方由柯拉克主談，台灣方面則由陳正祺在華府與美方召開實體會議；經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中及相關部會官員，則在台北透過視訊同步參與討論。會議將召開5場次，聚焦全球健康安全、科學與技術、供應鏈合作、5G乾淨網絡、投資審查基礎建設及能源，還有婦女賦權等議題，並有望簽署合作了解備忘錄（MOU）。

陳正祺一行17日晚間抵達後，隨即展開華府訪問行程，第一場公開活動即是與美國財政部助理部長蘇騏（Mitchell Silk）視訊對談，針對未來到第三國投資基礎建設合作藍圖，並對後續的各個工作分組交換意見。陳正祺也利用機會拜會美國政商界人士。

為了強化台美經貿關係，總統蔡英文8月28日宣布將放寬美豬美牛進口，美國國務院隨後在同月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。

據中央社說，對話平台成立不久，柯拉克隨即於9月中造訪台灣，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。柯拉克訪台目的雖為悼念前總統李登輝，但仍與台灣官員針對經濟對話進行初步溝通，並順利促成今天的對話召開。