特朗普尋求翻盤 聚焦選舉人投票

自11月3日選舉後，特朗普陣營在幾個州提告指控選舉舞弊，但目前為止收效甚微。隨着這些挑戰失利，特朗普的律師正尋求把任命選舉人團的權力，從選民手中改為交由友好的共和黨籍州議員決定。

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據路透社報道，重新計票、法律挑戰皆失利，特朗普團隊改變翻盤策略。

由於對美國總統大選的法律挑戰失利，特朗普總統的團隊正試圖在拜登獲勝的戰場州說服共和黨籍州議員介入。三名知情人士證實了這個新策略。喬治亞州在經過仔細重新計票後，預計周四將確認拜登在該州獲勝；特朗普競選團隊稱，將在密西根州撤回一項訴訟。一位知悉該團隊法律策略的人士說，這個策略已經變為讓立法者參與進來的更具針對性的做法。

在戰場州喬治亞州，負責實施該州投票系統的官員Gabriel Sterling告訴Fox News，該州審計和重新計票工作已接近完成，有望驗證拜登的優勢。他將對選票違規行為的指控稱作是“野蠻的錯誤描述”。他表示“好的方面是：審計做到該做的”，找到了當天早上被計票的一小部分未清點選票。”

據路透社說，到目前為止，特朗普競選團隊已至少提出九項訴訟，對大選及選舉結果提出挑戰，其中僅取得兩項小勝：11月3日當天內華達州克拉克縣部分投票點延長了投票時間，並在賓夕法尼亞州剔除了一些郵寄選票。但根據Edison Research的數據，拜登在賓夕法尼亞州以82,000多票的優勢獲勝。

據該報道稱，幾家知名律師事務所已經退出了競選團隊的法律挑戰，只剩特朗普的私人律師Rudy Giuliani還在不遺餘力地忙活。