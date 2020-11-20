特朗普的二兒媳考慮競選參政

特朗普（Donald Trump）總統的二媳婦賴拉（Lara Trump）正在考慮，在2022年投入家鄉北卡羅來納州聯邦參議員選舉。北卡羅來納州聯邦參議員柏爾（Richard Burr）先前已表態，不會在2022年尋求連任。消息說，特朗普兒媳屆時可能會遭遇同黨競爭。

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據法新社報道，特朗普二媳婦考慮2022年選北卡羅來納州參議員。該報道引述「紐約時報」（New York Times）消息，根據3位不具名「支持者」的透露，嫁給川普次子艾瑞克（Eric）的賴拉告訴同事，她考慮角逐2022年的參議員選舉。共和黨籍的北卡羅來納州聯邦參議員柏爾（Richard Burr）先前已表態，不會在2022年尋求連任。

該報道說，然而有意接替他的共和黨人勢必不少，根據Politico，其他可能參選者包括特朗普現任幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、前北卡州長麥克羅利（Pat McCrory）以及即將去職的副州長佛瑞斯特（Dan Forest）。

北卡一向是共和黨票倉，在3日的大選也支持特朗普，但特朗普今年在當地領先幅度已較2016年縮小，而外界日益認為，北卡州可能成為搖擺州。