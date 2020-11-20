薛瑞福：美國不再視台灣為中國問題的一部分

前美國國防部印太助理部長薛瑞福日前表示，特朗普政府對台灣常態性軍售，也不再視台灣為中國問題的一部分，是重要的觀念改變。他期待新政府也能如此，視台灣為值得投資的國家。

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據中央社報道：目前擔任華盛頓智庫“2049計畫研究所”（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）19日出席“全球台灣研究中心”（GTI）“強化台灣嚇阻能力與韌性”報告發布視訊研討會時，談到特朗普政府在國防與安全政策上的重要進展。

有關台灣部分，薛瑞福首先提到的是美國對台軍售正常化的進展，使得美台可以做為合作夥伴，支持整體防禦概念的執行，讓台灣國防部門能正常編列預算，也能讓中國有條件的了解台灣是美國常態外國軍售夥伴。薛瑞福期望拜登政府也能如此。

此外，薛瑞福也提到美國國防部增設了一名主管中國事務的副助理部長，但台灣卻並未包括在他的職權範圍以內，而是由原先的東亞事務副助理部長主管日本、南韓、台灣等盟友與合作夥伴。薛瑞福認為：這是重要的觀念轉變，表明美國認為台灣是一個值得考慮的夥伴，而不只是美中關係的一部分，美國是將台灣視為區域解決問題的夥伴與貢獻者。

特朗普政府任內的另一個實際貢獻則是美國高階國防官員可以自由訪台，薛瑞福透露，負責東亞事務的美國國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）曾經造訪台灣，也能與其他主管的國家討論台灣議題，不用顧慮中方。

薛瑞福認為，特朗普政府在國防與安全政策做出調整，拜登政府應當利用這一優勢，以更具競爭性與適當的態度面對中國。他也期望新政府能繼續視台灣為一個有其自身優勢且值得投資的國家，而不僅是中國問題的一部分。

報告共同撰寫人、前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣（Steve Young）也表示，中國加強對台灣軍事威脅，解放軍也在積極進行現代化，美國應持續對台軍售，並承諾若台灣受到威脅與攻擊，美國仍準備協防颱灣，他認為即將上任的拜登政府也會持續依循。

曾經擔任美國駐香港總領事的楊甦棣表示，中國在香港的作為證明「一國兩制」已死，而除非中國有重大的政治轉變，否則台灣仍需強化國防，並尋求國際支持。