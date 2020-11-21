台灣中天牌照案鑒定人遭圍攻未獲任職文大捍衛 導演李惠仁憤而辭職

台灣導演李惠仁不滿文化大學新聞系副教授陳慧蓉擔任NCC中天換照聽證會鑒定人，遭系友攻擊，所屬院系卻事不關己，宣布辭去文大兼任教職。據文大傳播學院則表示，尊重個人意見與意願。NCC昨天發布聲明，對鑒定人回到校園受到攻訐和不理性對待，表達“最強力抗議”。並強調中天案最終不予換照，是由7名委員自主獨立做成的決定，鑒定人的報告只是諸多參考資料之一。

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據中央社今天報道稱，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）日前為審理中天電視台換照召開聽證會，邀請7名團體代表、學者擔任鑒定人，包含文大新聞系副教授陳慧蓉。陳慧蓉在聽證會中，曾指出中天電視自律委員會雖有運作，但常常開會後，還是陸續出現相同新聞的申訴紀錄，顯然無法改善，要靠外部規範和處分才能達到。

文大新聞系校友曾建華寫給系友會建議函，認為陳慧蓉的鑒定報告，對新聞自由和新聞教育是負面的教材，呼籲其他系友一起譴責。這份建議函日前被“中國時報”報導，又再引髮網絡討論。

導演李惠仁昨天在臉書發出聲明，不滿曾建華的言論被媒體刊登後，各種對陳慧蓉的惡意攻擊紛紛出籠，文大新聞系、傳播學院卻無動於衷。

據該報道，李惠仁宣布辭去文大新聞系兼任教職，同時也不再接受文大任何演講邀約。他認為陳慧蓉的鑒定報告如果真有干預新聞自由的問題，文大新聞系理應表達立場和態度；如果符合專業判斷，新聞系也應發表聲明撥亂反正，不能讓陳慧容自己面對所有的惡意指控。

中央社記者今天透過文大校方，取得傳播學院（現任院長為胡幼偉）發出的文字聲明。聲明指出，院內教師對公共議題發表意見屬於言論自由範疇，教師自負言責且可受公評，學院向來尊重。而教師在外發表言論的職稱，只為標註個人身分識別，不代表學系或學院共同立場。

聲明也強調，院內教師都知道，教師個人的信仰和立場，不應影響專業教學內容，更不會要求學生認同。且維護新聞與言論自由、遵守傳播法規，是學院所有課程的基本教學理念。聲明強調尊重校友及社會人士的言論自由，但也呼籲各界維護校園安寧、正常教學及學生受教權。對於李惠仁宣布請辭教職，則表達尊重。

據中央社，NCC昨天發布聲明，對鑒定人回到校園受到攻訐和不理性對待，表達“最強力抗議”。並強調中天案最終不予換照，是由7名委員自主獨立做成的決定，鑒定人的報告只是諸多參考資料之一。