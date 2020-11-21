拜登國務卿候選人喊話：希望看到“勝過”中國的兩黨政策

美國民主黨參議員Chris Coons周五接受採訪表示，在中國問題上，他希望看到能“勝過”中國的兩黨政策。Coons被視為即將上任的拜登政府的國務卿候選人。Coons說，“習近平和中國共產黨相信，美國正在衰落，美國和我們的體制已經崩潰，正在削弱，”但Coons說，要靠我們來證明美國和我們的體制是有活力的、強大的、有能力解決問題的。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，拜登政府國務卿候選人Coons稱希望看到“勝過”中國的兩黨政策。Coons在接受路透社採訪時還表示，雖然美國的主要關注點必須是與中國競爭，但在氣候變化、全球公共健康和核不擴散等領域與北京合作至關重要。

據Coons說，“我清楚地看到，中國是一個競爭者。與此同時，我們必須在那些至關重要的領域與中國合作。”Coons說道，“如果美國和中國合作，在一系列領域世界只會變得更安全、更穩定，但我們的主要重點必須是與中國競爭，”他說。

路透社說，Coons是來自特拉華州的參議員，他是前副總統拜登的密友。拜登贏得了11月3日的總統大選，將於1月20日就任美國總統。他還是參議院外交關係委員會的重要成員，預計會相對順利地獲得參議院同僚的確認，即便參議院仍由共和黨人主導。

Coons說，美國必須“為可能與中國發生衝突做好準備”，這意味着“與我們的盟友一起，在世界舞台上更加積極和參與。”Coons對即將離任的特朗普總統進行了抨擊。他補充說，美國“不能對世界的態度只有一系列不滿，我們必須提供一個有吸引力的替代方案。”

據Coons說，“習近平和中國共產黨相信，美國正在衰落，美國和我們的體制已經崩潰，正在削弱，”他提到中國領導人時表示，“要靠我們來證明他們是有活力的、強大的、有能力解決問題的。”

Coons補充說，他預計，對是採取胡蘿卜還是大棒的貿易政策，以及針對中國新冠疫情處理方式問題，拜登政府在做出任何決定之前都會與國會針對“在中美雙邊關係中我們的立場，我們的目的“做一個分析。