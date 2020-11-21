第四波疫情殺到學校暫停面授夜店禁止跳舞

香港特首林正月娥早已上了美國制裁名單，現在，她的安全及警務高官以及北京派駐香港高官一個個上了名單。

香港政府昨（20日）表示，最新資料顯示香港或已進入新一波疫情，多個專家亦指第四波疫情已蓄勢待發，食物及衛生局長陳肇始昨宣布，將強制有病徵者、安老院舍員工及的士司機檢測，並考慮向確診者提供一次式津貼。

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此外，據有線電視新聞21日報導，港府從明天開始規定，派對房間須停業，酒吧、夜店等不可現場表演及跳舞，措施為期五天。學校方面，小一至小三、幼稚園下周一起暫停面授課堂至12月6日為止。

陳肇始20日在記者會上已暗示將進一步採取措施遏止疫情擴散。陳說，若疫情再惡化，不排除大幅收緊社交距離措施，包括關閉個別處所。政府消息人士表示，政府

考慮向確診者提供數千元港幣津貼。

香港昨新增26宗確診，是8月底以來最多，陳肇始引述專家和衛生防護中心資料稱，香港“很可能已進入新一波疫情”。陳說，政府日前已制定法律框架推行強制檢測，陳肇始昨宣布將發出指示，要求有病徵者、安老院舍員工及的士司機強制檢測，相關政策局正敲定細節，會儘快推出。她又說，明白基層市民或擔心一旦確診入院會影響生計，勞福局正考慮提供一次式津貼予確診者。

明報則引述政府消息人士表示，向確診者提供津貼是聽從專家建議，目的是鼓勵市民檢測，並非只針對透過強制檢測確診者，初步計畫津貼水平為數千元，其中一個考慮方向是5000、6000元，認為開支不會太大，而津貼亦未必只限基層，因若只限基層領取，需處理繁複行政工作，惟最終方案須由勞福局拍板。

陳肇始又說，近日確診數字上升，且出現跳舞群組、staycation（住宿度假）群組等，市民應立即嚴陣以待，減少不必要聚會，否則第四波疫情將一發不可收拾，若疫情繼續惡化，政府將大幅收緊社交距離措施，甚至關閉個別處所。

政府早前已為院舍員工及的士司機提供自願免費檢測，後者參與率偏低。現時全港約有5.9萬名的士司機，運輸署上月起推出3輪自願檢測，至本月18日結束，共5888人次檢測。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，支持強制檢測，至於如何確保每名司機都有驗，他建議可由車主或車行監察，有陰性報告才能租車開工，警方亦可設路障，檢查司機有否陰性檢測證明。他說的士司機每日收入約400元，政府可按這水平提供津貼。忠誠車行創辦人鄭克和則認為，由車行監察或有遺漏，建議可要求油站監察，有陰性證明才能入氣（香港的士全部採用天然氣燃料）。

香港安老服務協會主席陳志育表示，院舍自願檢測參與率約八成，部分人因個人意願不檢測，他認為第四波疫情來勢洶洶，且院舍院友屬高危，認同推強制檢測，但建議不要“一刀切”，例如若員工在檢測機構派樣本瓶的日子沒上班，可安排他們透過其他渠道補驗，不要立即懲罰。至於津貼，他說現時院舍前線員工日薪約700至800元，政府可參考這水平提供津貼。

港大醫學院院長梁卓偉認為，所有長者、特殊需要院舍的員工和院友都要每7天做一次檢測，形容“這是不能妥協，到今天都不能做到，是愧對這班最易受新冠病毒嚴重健康風險影響的人，真的會對不起他們，真的不可以再拖了，特別是我們已經無化驗瓶頸”。