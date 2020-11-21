警察總是對的民建聯要求上訴推翻不露編號違法裁決

香港警察儼如維持政權合法性的執法機關之後，其合法性更不容任何的懷疑。高等法院日前裁定警員不展示警員編號有違《香港人權法案條例》之後，親北京的民建聯立法會議員周浩鼎20日要求律政司上訴推翻上述的裁決。一般相信，一旦終審法院作出不利警方的裁決，港府將無可避免要求人大釋法解決問題。

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在此同時，中聯辦20日發表聲明支持警方國安處查處中文大學畢業禮上的示威活動，反駁有批評者認為動用國安處是製造校園白色恐怖。

高等法院法官在作出上述裁決時並同時要求政府訂立獨立機制處理對警方的投訴，認為這是特區政府的責任。

對此裁決港府尚未有任何行動，民建聯的周浩鼎已經要求律政司上訴，並批評今次法院判決是低估了起底對警員的傷害，他亦不同意法院指，現時處理針對警隊投訴機制有不足的說法。

周浩鼎的黨內同志、立法會保安事務委員會主席陳克勤認為，前線警員當時面對被“起底”、家人被滋擾、生命受威脅，用行動呼號去展示警員身份是合適做法。

此外，當局觸動警方國安處調查前日中文大學畢業禮上的抗爭活動，有反對聲音認為這是當局藉機在校園製造白色恐怖，打壓學術自由。對此中聯辦發表聲明，強烈支持國安處介入調查。

中聯辦透過發言人指出，有人未經申請在校園舉行畢業禮上發起近百人的遊行集會，期間，少數人隨處塗污、損壞財物，涉嫌刑事毀壞，更有人高喊“港獨”口號，展示“光復香港、時代革命”“香港獨立”等標語和旗幟。

發言人指，對此校方及時報警並兩度發表聲明予以譴責，特區政府教育部門及警方均指出有關活動涉嫌觸犯香港國安法，香港警務處國安處已展開調查。發言人稱：“我們堅決支持特區國家安全機構採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理。”

發言人認為，這些人公然製造撕裂、宣揚“港獨”，已經涉嫌違反香港國安法，“對此，我們予以強烈譴責”。