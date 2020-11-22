危地馬拉Covid疫情下的嚴重政治危機

憤怒的危地馬拉民眾對Covid-19疫情下造成債台高築的新預算表示極度不滿。示威者要求總統辭職，並放火燒了國會。危地馬拉副總統也敦促上任不到一年的總統辭職。

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處於Covid-19疫情下的中美洲國家危地馬拉，近日遭遇嚴重政治危機。起因是由於在匆忙中於本周初通過的2021年預算旨在納入與衛生危機相關的額外花費，但那將嚴重加大債務，而且還忽視了貧困問題與營養不良。在此背景下，要求在2020年初剛剛上任的總統賈馬太辭職的聲音此起彼伏。

2020年11月21日周六，反對新預算的數百名危地馬拉人放火燒了他們的國會，與此同時，示威者要求總統賈馬太辭職。危地馬拉國會內，燃起了熊熊大火。這一建造的外牆上還可以看到反政府的塗鴉。紅十字會工作人員救治了多名吸入了有毒煙氣的民眾。在此之前，警方在國會前盤查了20來人。另有50多人受傷入院，其中一個傷勢嚴重。

危地馬拉國會遭人放火焚燒時，在首都市中心國會附近的原政府官邸前有一場要求總統下台的和平示威。現在64歲的賈馬太總統，醫生出身，他在今年年初才剛剛上任。示威者揮舞着國旗，呼喊着反貪和總統下台的口號。在社交網絡中流傳的畫面可以看到，警察朝人群投擲催淚瓦斯，裡面有驚恐的兒童。示威民眾評判總統接受了危地馬拉有史以來金額最大的年度預算，近130億美元。

一名反對派女議員認為，發生衝突的原因是由於2021年預算可能會帶來較高的貪腐風險。預算的撥款使用不明朗。這名女議員表示，危地馬拉2021年預算在周二深夜緊急通過，沒有經過辯論，也沒有讓民眾參與討論。就這麼通過了近100億歐元的預算。那將加重民眾所承受的債務，但沒有拿出與當前危地馬拉全國所面臨的疫情ˎ 衛生危機和經濟危機的相應解決辦法。

危地馬拉副總統要求總統辭職

在2020年11月20日周五至21日周六夜間，危地馬拉副總統親自敦促賈馬太總統提出辭職。危地馬拉副總統通過社交網絡向外界和媒體人士發布了這一消息，他還再次承認自己與賈馬太總統關係欠佳。