拜登24日公布新政府首批內閣名單，CNN說華人楊安澤將出任商務部長

美國總統大選候選人首場電視辯論在特朗普與拜登之間激烈進行。

拜登入主白宮後將擔任幕僚長的克萊恩(Ron Klain)22日接受美國廣播公司（ABC）訪問表示，拜登將於24日公布首批內閣人選。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：華人楊安澤（Andrew Yang）將出任拜登新政府商務部長。

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克萊恩說：“各位將在24日看到首批內閣人選，拜登屆時會親自公布人選和他們的職務。”

CNN報道稱，此前曾參加2020總統大選民主黨初選的楊安澤可能出任商務部部長一職。CNN的消息來源是拜登的盟友、顧問以及了解此事的民主黨人提供的一份名單。CNN說，楊安澤是一名企業家，他從不為人知成長為一位總統參選人，他的競選理念圍繞着全民基本收入，為每個美國公民每月提供1000美元。他的競選口號是“讓美國更努力地思考”（Make America Think Harder）。

報道稱，楊安澤1975年出生在紐約州，父母都來自台灣。2018年3月，他成為美國史上第二位宣布參選總統的華人。他擁有一群自稱“楊幫”的支持者。今年2月11日，楊安澤宣布退出民主黨總統初選，然後加入CNN，擔任政治評論員。

據CNN報導，拜登內閣主要名單可能人選還包括：

國務卿為奧巴馬政府時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken）、德拉華州參議員庫恩斯（Chris Coons）、前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）。

國防部長人選包括伊利諾州參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）及新美國安全中心（CNAS）主席佛勞諾（Michele Flournoy）。若兩人之一獲選並經國會確認，美國將出現首位女性國防部長。

司法部長人選包括美國上訴法院法官加蘭（Merrick Garland）、前國土安全部長約翰遜（Jeh Johnson）、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Doug Jones）及前代理司法部長耶茨（Sally Yates）。

最有可能成為財政部長人選的是美國聯邦儲備局（Fed）理事布雷納德（Lael Brainard）及前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）。

而最有可能成為美國駐聯合國大使的人選是印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。