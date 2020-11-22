推特與臉書宣布美國大選權力交接日總統賬號即換拜登

美國總統大選結果大抵已定，民主黨候選人拜登將會在明年1月入主白宮。社群媒體推特（Twitter）20日宣布，無論現任總統特朗普是否承認敗選，美國總統推特官方帳號（@POTUS）將會在總統就職典禮當天，自動轉移給拜登，白宮（@whitehouse）、副總統（@VP）和第一夫人（@FLOTUS）等官方帳號也會同時移交。臉書今天也跟進宣布，將把總統、白宮、副總統以及第一夫人的官方帳號同日轉移給拜登。

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據聯合新聞網今天報道稱，美國總統推特官方帳號將就職典禮當天移交給拜登。據推特發言人帕西里歐（Nick Pacilio）表示，明年1月20日也會一併將12個白宮相關官方帳號移轉給拜登政府，推特正在與美國國家檔案和記錄管理局（NARA）密切合作完成此任務。

據推特表示，雖然帳戶移轉給不同人，但過去的發文紀錄都有存盤，1月20日當天則會將帳號重置並移交給拜登政府。美媒Politico報導指出，特朗普至今不願承認敗選，且美國總務署（GSA）也拒絕啟動總統職務移交手續，這樣會使拜登團隊使用辦公室或政府郵件信箱的時間延後，也無法使用官方網域。不過就職典禮過後，特朗普對這些數位資產就不再有任何權限。

據推特表示，公司代表將在未來幾個月內與拜登和賀錦麗的交接團隊成員會面，討論有關新政府如何使用推特的具體細節。

據聯合新聞網說，繼推特公司宣布將在新總統就任時轉移相關官方帳號，臉書今（22）天也跟進宣布，將把總統、白宮、副總統以及第一夫人的官方帳號轉移給拜登。

據臉書指出，2017年奧巴馬政府和當時即將接任的特朗普進行合作，確保雙方的Facebook與Instagram帳號能夠順利交接，“這次當然希望也是這麼做！”也就是說，當拜登正式宣布就任總統之際，美國總統的官方帳號將直接轉移給新政府，臉書帳號“President Donald J. Trump”將會清空資料。

不過實際上特朗普也相當少用官方帳號，他都使用私人帳號“Donald J. Trump”進行發文。

該報道說，推特公司比臉書更早宣布將移轉官方帳號給新政府，其中包含總統帳號的@POTUS、白宮的@whitehouse、副總統的@VP以及第一夫人的@FLOTUS。