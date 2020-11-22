特朗普露面20國峰會匆匆離線打高爾夫球去了

2020年版20國集團峰會今天繼續開會。因世界新冠病毒疫情嚴重，輪值主席國沙特阿拉伯採取視頻形式舉辦。美國總統特朗普參加會議，但作簡單致辭發言後離線去打高爾夫球去了。特朗普講話稱讚自己成就，並說願與大家長長久久合作。

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美國總統特朗普周六在20國集團（G20）線上高峰會議短暫現身後，就去打高爾夫了。由沙特阿拉伯主持、為期兩天的G20會議，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，改以線上舉行。據法新社報道，至今仍拒絕承認在11月3日大選敗選的特朗普，在高峰會開幕後致辭。

由於會議不開放媒體加入，一名參加會議的消息來源指出，特朗普致辭時說自己任內表現難以置信地好，在經濟與疫情方面都是。消息來源還說，特朗普並未提到有關全球情勢的任何事。根據第2名與會者，特朗普說：「很榮幸能與諸位合作，期盼未來長長久久與你們合作。」

該報道說，特朗普在線上講完話之後，旋即由政部長梅努欽（Steven Mnuchin）接手，聽取其他領袖致辭。隨後，特朗普離開了白宮，前往距離華府不遠的維吉尼亞州高爾夫球場。

特朗普在途中遇到幾個手持特朗普競選旗幟的支持者，有一個人高舉特朗普肖像和「再干4年」的標語。據法新社說，不過，街上也有另一面牌子，上面顯示一片土司麵包圖樣並寫着You're Toast。英文的Toast是土司，但俚語中You're Toast意謂「你完蛋了」。