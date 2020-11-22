美國總務署長或最遲明年1月宣告贏家

雖然民主黨的拜登已在美國總統選舉中明顯勝出，但職司正式認證新總統以便展開政權交接的美國聯邦總務署（GSA）仍不願確認投票結果，美國媒體指，大選成績不排除拖到明年1月6日國會計算選舉人團選票。而美國聯邦總務署長墨菲遲至今日仍不肯認證總統當選人，挨批阻撓政權移交。

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據光華網今天報道說，就美國總統選舉，美國總務署長靜待選舉結果，最遲明年1月宣告贏家。消息引述華盛頓郵報指出，美國總統大選投票日過後近三周，但由特朗普任命、職司正式認證新總統以便展開政權交接的美國聯邦總務署署長墨菲仍拒絕宣布拜登勝出。

該報道稱，依法聯邦總務署必須宣告大選贏家，以便展開政權移交；但忠貞共和黨員墨菲迄今仍未決定何時宣布，而她的沉默恐導致政權轉移真空，危及政府的基本運作。

據該報道，墨菲的無作為自然令民主黨人不滿，甚至對她發動人身攻擊，如今連部分共和黨要人，包括墨菲過去曾效力的前總統布什都呼籲她不要再拖。

根據了解，墨菲正在考慮幾個能給予她一定的政治舒適度以宣布拜登勝選的時間點，像是拖到全美50州確認投票結果後再說，或者拖到選舉人團開會投票選總統的12月14日。

據光華網說，2000年美國總統大選發生佛羅里達州計票爭議，當時的聯邦總務署長就是拖到聯邦最高法院宣判的12月中、趕在當年選舉人團投票前，宣布共和黨的布什勝出。不過，倘若特朗普持續堅稱抗爭，墨菲可能會拖到明年一月六日國會計算選舉人團的選票，才確認總統當選人。