默克爾執政15年 謝謝挽留明年必退

2005年11月22日，即15年前的今天，德國基民盟比較年輕的領袖默克爾，在德國議會被選為該國的總理，成為第一位女總理領導德國。當時沒有人能夠想象默克爾執政長達15年。經歷多次政治危機與挑戰，默克爾民意支持一直居高不下，只是在開放國門迎接逃離敘利亞與伊拉克戰爭的難民議題上，德國民眾的支持曾拋棄她。但是，新冠病毒疫情又拯救了默克爾的政治生涯，她被譽為處理疫情最為出色的領導人之一，她的低迷的民意支持也突然飆升，以至於德國民意顯示多有挽留默克爾競選第五任總理。

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默克爾執政應該到2021年9月全國立法選舉。默克爾堅持屆時退休，離開德國政壇。然而，評論認為，默克爾並沒有完成培養接班人的日程。

默克爾15年前在議會被選為德國總理時，以本黨優勢組成聯合政府。目前，默克爾所在的傳統右派基民盟仍然依靠聯合政府執政，但所不同的是，默克爾失去了組閣的優勢。此一變化，與默克爾的2015年決定向躲避敘利亞和伊拉克戰亂的百萬移民採取開放政策有關。默克爾顯示忽略了與歐盟國家積極協調，而單槍匹馬決定收納成百萬難民，卻導致德國激進政治勢力崛起，以反移民，反伊斯蘭的口號，奪走了民意對默克爾的支持。

不過，儘管默克爾從15年前開始的執政，經曆數次艱難挑戰甚至危機，還沒有一次的打擊，使默克爾的政治生涯像移民潮衝擊，遭受頹敗，危及地位。而且，激進右派打破德國戰後禁忌，通過強勢選票進入議會並走進不同層級政府。此前，默克爾迎接挑戰，包括因日本核電站事故危機促使默克爾短短幾日內下決心拋棄核電政策，以及堅持以明確規定和嚴肅條件解救希臘金融危機，都得到了德國各黨派一致的支持，克服了挑戰與危機，反而使默克爾的政治聲望更高。

新冠疫情給默克爾造成翻盤的機遇。儘管默克爾醞釀退位，培養接班人，但至此卻仍然主政。化學科學家出身，默克爾穩妥而科學地治理疫情，採取了小心謙恭的立場，堅持向民眾宣傳疫情真相，推行科學的防疫措施。德國作為歐洲大國，卻在確診病例與死亡病例上，都少於其他歐洲國家。這不僅引來歐洲其他國家的羨慕，也表明默克爾的英明果斷與正確。德國民意更因疫情在世界快速肆虐，愈加支持默克爾。百分之70的選民支持默克爾，人們忘記了此前幾年對默克爾的口誅筆伐。現在更有民意願意支持默克爾明年秋天大選，再次競選連任，第五次擔任德國總理。

默克爾被認為是個了不起的人。她的政治發端，多虧了德國戰後最具影響的基民盟領導人科爾的慧眼識珠。默克爾又因為2000年基民盟黨內的腐敗醜聞，而拿下了這個德國最大的政黨的領袖權。據德國媒體說，默克爾平凡毫無造作，但卻充滿智慧與政治魅力。默克爾被知曉愛吃土豆，喜歡歌劇，也喜歡遠足走游。默克爾也因為沉穩冷靜反而贏得德國人以至於世界各個國家領導人的尊敬。

默克爾結過兩次婚，沒有孩子。她的父親是新教牧師，甘願在東德佈道。默克爾說從她的父親那裡獲得關懷人道的人文影響與教育。

默克爾以一位傑出的女總理已經載入德國史冊。到明年本屆政府屆滿，她在台上的執政記錄，就以16年而與科爾持平。幾年前，德國媒體就大聲批評默克爾越來越像德國歷史上強盛時期的俾斯麥鐵血宰相，大有批評她獨斷戀棧的意味，那時德國處於希臘金融危機爭議與中東難民潮衝擊下，德國民意分歧而迷茫。默克爾據信不動聲色接受了考驗。如今，新冠病毒威脅仍然具有破壞力和衝擊力，德國民眾顯示要挽留這位已經公開宣布政治退休的女總理。

即便如此，默克爾表示，她將在明年立法選舉時退位。