德國IT安全法2.0草案：華為吃緊

在柏林街頭可見的華為標誌

據德國《商報》報道，德國政府不想將受到爭議的中國網絡供應商華為排除在5G建設之外，但正在計畫制定嚴格的安全法規。政府的相應法律草案顯示了這一點。該法律將對德國的網絡建設產生深遠影響，因為華為已經是德國三個電信運營商德國電信，沃達豐和西班牙電信的中央設備供應商。

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該法律草案即“提高信息技術系統安全性第二法律”草案規定，華為等設備製造商必須發布保證書，確保其技術不會給網絡攻擊者留下任何後門。

除了技術檢查外，該草案還將包含政治禁令，這樣，相關部委可以出於政治原因叫停某些網絡技術的使用。德方計畫邁出這一步，是因為中國政府對中國公司可以採取廣泛的國家干預。

德國IT安全法2.0草案長達92頁。最令人關注之處是如何決定在德國5G移動網絡中使用華為技術。某些措辭顯示，德國外交部，德國情報部和內政部安全專家的立場在關鍵處佔了上風。

德國網絡運營商現在面臨一個問題。他們不願一再等待柏林的政治決定，已經與華為一起擴展了他們的5G網絡。他們大多數已經將現有的4G網絡拓展到了5G。在4G中，華為組件在其網絡中所佔比例已經很高，在德國電信佔比約為65%，在沃達豐為55%，在西班牙電信為50%。拆卸華為對他們來說將是複雜而且昂貴的行動。

德國電信發言人表示，正在詳細評估廣泛的草案。不會事先對此發表評論。

沃達豐也表示，草案涉及面非常廣泛。公司將首先研究草案，並利用准許的諮詢期。但實施將肯定是一個挑戰。

西班牙電信發言人表示，如果要排除某一位供貨商，聯邦政府應留出足夠的時間以便拆卸。

柏林多位政客則批評網絡運營商已經開始了5G建設，而沒有等待政府有關華為的決定。

《商報》從企業界獲悉，移動電話公司首先將繼續依靠華為，因為轉換系統的成本太高了。沒有哪個公司象德國網絡運營商那樣依賴華為。這些公司因此也都承受着較大的風險。因為如果政府一旦行使否決權，網絡運營商將不得不付出相當大的成本，以拆卸華為產品。

德國總理府和經濟部一直拒絕以政治原因排除某位供貨商。但在社民黨和部分基民盟成員的反對下，它們實現不了自己的主張。