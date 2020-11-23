拜登夯實勝選 明推組閣名單都有誰？

美國總統當選人拜登正推動實現他的競選承諾，讓美國再度在全球舞台上扮演領導者角色，同時以專業治國，指派經驗豐富的外交老將擔任重要職務，與此同時現任總統特朗普仍拒絕承認敗選。評論關注拜登組閣入選。

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據路透社今天報道說，拜登展開人事布局，力圖恢復美國全球領導地位。拜登將任命布林肯(Antony Blinken)擔任國務卿，以及Linda Thomas-Greenfield擔任駐聯合國大使，深化這個新成立政府的的外交政策底蘊。這與特朗普政府恰恰相反，特朗普不信任外交經驗，一味推崇令美國對外關係陷入僵局的“美國優先政策”。

根據親近拜登的消息人士表示，布林肯最快將在周二獲得任命，Thomas-Greenfield的任命消息則是最先由Axios披露。一名消息人士稱，布林肯獲得任命，將使得另外一名外交政策老將蘇利文(Jake Sullivan)成為美國國家安全顧問的熱門人選。

選舉期間，拜登嚴厲抨擊特朗普的一意孤行外交政策，並宣示要加強參與北大西洋公約組織(NATO)及其他國際協議；在國內他將派任專家負責抗擊新冠危機及其他問題。他已經承諾將重新加入巴黎氣候公約以及世界衛生組織，且有可能恢復伊朗核協議。

據路透社說，布林肯是拜登的長期密友，他曾是國務院的二號人物，奧巴馬在任時的副國家安全顧問，而時任副總統正是拜登。Thomas-Greenfield是名黑人女性，她曾任奧巴馬政府負責非洲事務的助理國務卿。她打算恢復規範，並幫助拜登實現他對於選組一個多元化內閣的承諾。蘇利文曾任奧巴馬政府的國家安全顧問，也是時任國務卿希拉里的副幕僚長。

克萊因被拜登選任為白宮幕僚長，他在ABC電視台的“This Week”節目中表示，拜登選組的第一個版本的內閣將在周二宣布。拜登上周曾說他已選定財政部長人選。前美聯儲主席葉倫據信是民主黨和貨幣政策圈子裡的首選人選。

該報道說，拜登過渡團隊的發言人不予置評。

克萊因再度敦促特朗普政府，特別是美國總務署(GSA)，正式承認拜登勝選，以解鎖過渡流程所需資源。拜登定於明年1月20日就任總統。自拜登兩周前宣布獲勝後，特朗普發起了一系列訴訟，但他試圖在賓州、喬治亞州、密西根州和亞利桑那州推翻選舉結果的努力迄今都以失敗告終。美國地區法官Matthew Brann周六駁回了特朗普競選團隊在賓州的訴訟。

路透社說，在11月3日的大選中，拜登獲得的選票比特朗普多600萬張，選舉人票以306-232大幅度領先。