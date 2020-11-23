李宇軒家書籲「收手」 家人憂疑李受何種壓迫寫違心話

被指涉嫌違反港區國安法的「香港故事」成員李宇軒，懷疑偷渡台灣途中被大陸扣押三個月後，其家人收到他在鹽田看守所寫的家書，聲稱已反省，敦促一直為讓他回港一事奔走的家人「收手」。不過，李的家人質疑信中內容違反李的意願，更憂慮李宇軒是在舍何種情況下被迫寫下信件。

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李宇軒的家書是12名懷疑偷渡台灣被大陸扣押港人中，第八名致函家人者。港人關注組上周四(19日)在臉書發帖，指12港人中有7人的家人收到內容大致相同、寬慰家人的信。不過，家人質疑信件內容，並於前(21日)天到扣押12人的鹽田看守所隔海相對的吉澳放氣球，要求上天幫助12人獲釋回港，當中包括李宇軒的妹妹，反映她會繼續要求讓12港人回港的要求。而前香港眾志成員周庭今(23日)早到法庭應訊前，仍不忘為12港人呼籲，促請外界繼續聲援罪名比他們更重的人。

根據李宇軒家人上載臉書專頁的家書，李在信中表示，有病可看醫生，亦已聘請律師，有會面作法律諮詢，並指律師會在庭上為他辯護。他接着敦促家人「咪繼續搞，好收手喇」，指自己有反省，看清形勢，「再搞落去系無前途」，更說自己是「人辦」，不希望妹妹弄到像他一樣，屆時便後悔莫及。

李宇軒家人在帖文中表示，終於看到李仍然在生的證據，但認為內容違背他的意願，亦不是看守所待遇的實際情況，是針對外界關注而作出澄清，明顯是中共洗白其不人道對待被囚人士之作，令家人更擔心，究竟李宇軒是在什麼情況下作出有關聲明。家人表明，若中共以為這可威脅到他的妹妹收聲，肯定是誤判。

不少網民批評中共的做法，更有網民質疑李宇軒被禁接觸家人，如何得知其妹妹為他做了什麼？遑論恐嚇她可能會有與哥哥一樣的下場。另有網民更直接表示：「要見樣 要見人 要傾計!」

12港人於8月23日懷疑潛逃台灣時被大陸海警截獲，當中包括因涉嫌違反《港區國安法》下的勾結外國或境外勢力而被捕的李宇軒。12人其後以涉嫌偷渡或組織偷渡罪被拘捕。事件引起外界關注，指12人是在中港警方「合作」之下被捕，家人和家人委託的律師均不獲准與12人見面，當中半數律師更因受壓而退出代理工作。家屬為此表明，拒絕官派律師，爭取由家屬委託的律師處理案件及爭取十二人能早日回港。