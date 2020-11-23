矛盾：第四波疫情爆發之際落實「回港易」 向確診者發5000元被轟鼓勵染疫

香港爆發由輸入個案引起的第四波武漢肺炎疫情之際，港府今天如期落實容許身處廣東省和澳門的香港居民返港時可獲豁免強制檢疫14天的「回港易」計畫；另外，港府在收緊海外人士入境和港人的社交距離措施之際，卻又打算向每名確診者發放一次性5000港元(下同，摺合約543歐元)的生活津貼，以鼓勵市民接受檢測，遭評論指有鼓勵市民染疫之嫌，炮轟港府政策矛盾。

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不同媒體引述消息指，香港今(23日)天新增73宗新型冠狀病毒確診個案，是繼過去兩日分別新增68宗和43宗確診個案之後再現高雙位數確診個案，令染疫總人數增至約5700人。昨天新增的68名患者中，61人屬本地個案，包括12名源頭不明的病人，涉及跳舞班等多個群組。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目指出，跳舞群組最早發病日子是11月2日，至今已有超過80人確診，相信一、兩天內會超過一百人，疫情形勢令人擔心。港府已要求14間指定跳舞場所關閉五天，直至本月26日，而有參加跳舞班及其密切接觸者則要在今明兩日接受檢測。

受疫情影響，原訂昨天與新加坡開通的「旅遊氣泡」計畫已經推遲至少兩星期，觀察疫情再決定啟航日期；不過，每天讓5000名居於粵澳兩地港人免檢疫回港的「回港易」計畫則如期今天落實，申請人上周開始透過網上申請，港府表示，日前已有超過1萬人申請預約。按計畫，申請人回港前14天必須未曾到過港澳粵以外地方，入境時並須持有有效的新冠病毒檢測陰性結果證明。

在港府因應第四波疫情而打算進一步收緊防疫的社交距離措施之際，食物及衛生局長陳肇始昨在電台節目內透露，會向每名確診新型冠收病毒(又稱武肺)患者發放一次性5000港元津貼，以補貼市民生計，並且不會設有資產審查。她解釋，此舉是為了鼓勵市民進行檢測，以免有人因為憂慮經檢測確診後不能工作而影響生計，她不同意此舉會鼓勵市民染疫。

不過，港大的何栢良和港府兩名抗疫顧問均不同意向所有確診者發放5000元津貼。何柏良憂慮有反效果，令更多人，特別是年輕人會誤以為感染有獎而放鬆防疫；中文大學的許樹昌教授指出，專家組同意向日薪及「打散工」市民發放津貼，若有資產審查，時間難免拖延，但若向所有確診者發放，則是資源錯配；而香港大學醫學院長梁卓偉更直指，全民派錢會扭曲津貼原意。

另外，許樹昌表示，進一步收緊防疫措施己迫在眉睫，因為本地確診個案在短短幾日已升至高雙位數，源頭不明個案亦在不同地區出現，部分患者並無特別高危因素，反映小區存在頗多隱形傳播鏈，若不收緊限制措施，確診個案可能升至三位數，屆時便會失控，旅遊氣泡及通關將更是遙遙無期。他建議的收緊措施包括停課、居家工作、暫停室內大型活動、食肆每桌食客收緊至二人一台及提早結束營業時間等。