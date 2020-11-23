美國或20天內普打新冠疫苗

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

美國聯邦政府疫苗極速研發項目負責人稱，“希望”在不到三周內開始啟動新冠疫苗接種工作。據“曲率極速行動”(Operation Warp Speed)負責人Moncef Slaoui在CNN的“State of the Union”節目上稱：“12月11日或12日，希望全美國、各州、各地區的第一批人將能接種，各州衛生部門將告訴我們把疫苗分發到何處。”

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據雅虎新聞引述彭博社消息，疫苗極速項目負責人稱美國計畫在不到三周內啟動首批新冠疫苗接種。據曾任葛蘭素史克疫苗項目主管的Slaoui稱，預計明年5月前後將達到另一座里程碑：全美實現70%接種，從而“實現真正的群體免疫”，“需要大多數人都接種疫苗，才能恢復正常生活。”

據該報道，雖然2021年有望在美國廣泛分發有效疫苗，但仍然存在障礙。美國食品藥品監督管理局(FDA)的顧問小組將於12月10日開會討論候選疫苗的緊急使用授權。輝瑞公司和BioNTech SE提交了新冠疫苗使用授權申請。

隨着每日新增病例徘徊在創紀錄水平，美國周六通報1,446例與新冠病毒有關的死亡病例，當周死亡率迅速攀升。 但根據皮尤研究中心(Pew Research Center )9月份的一項調查，僅有約一半的成人聲稱會接種新冠疫苗。

美國政府首席傳染病專家安東尼·福奇表示，實現群體免疫是有可能的，不過他認為到5月份可能還實現不了。

全美醫院已人滿為患，由於總統權力交接混亂，缺乏明確的政策指南，各州政府正在艱難控制迅速傳播的疫情。另外民眾對新冠疫苗的安全性信心不足，也讓事情更有挑戰。美國的新冠死亡病例正處於春季以來的最高水平。4月下旬時，紐約和東北部的疫情曾將單日新冠死亡病例最高推升到2,600多例。

據該報道，CVS Health Corp.的執行長Larry Merlo在CBS上稱，一旦新冠疫苗接種獲批，“在收到疫苗後48小時”，這家藥企將進入長期護理機構，“為老年人接種。”